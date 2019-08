Stiri pe aceeasi tema

- Daca doriți sa pierdeți in greutate rapid și eficient, dieta cu piersici este cea mai buna opțiune. Acest lucru se datoreaza faptului ca este o dieta nutritiva care va permite sa pierdeți pana la 5 kilograme in doar 7 zile.

- Indiferent care este scopul tau - ca te-ai mai implinit dupa ce ai facut excese alimentare, sau ca vrei sa scapi rapid de niste kilograme pentru a intra in hainele preferate - dieta de trei zile pare solutia ideala pentru astfel de ”urgente”.

- Despre Luciano Pavarotti a auzit toata lumea, dar povestea lui de viața, la fel de fascinanta ca vocea lui, este mai puțin cunoscuta. Marele tenor italian a fost pe punctul de a cadea in brațele morții la o varsta frageda, 12 ani, dar a invins boala ce l-ar fi putut rapi lumii. A trait sa fascineze…

- Am fost surprinsa sa aflu ca exista un regim de slabire cu mamaliga. Mai ales ca, eu stiam ca malaiul ingrasa. Insa, se pare ca lucrurile nu stau deloc asa. Si ca daca combini cum trebuie alimentele, vei reusi sa scapi de colaceii de pe abdomen cu mamaliga.

- Slabitul a devenit un adevarat sport național, in condițiile in care romanii au ajuns pe locul trei in Europa la capitolul obezitate. Doar ca nu sunt prea mulți cei care reușesc sa scape de kilogramele in plus. O dieta bazata pe o salata sanatoasa a dat, insa rezultate pentru mai multe persoane. Oferta…

- Dieta de weekend curața toxinele din organism și te va ajuta sa slabești pana la 3 kilograme. Ce mananci sambataZiua de sambata o incepi cu un mic dejun sarac in calorii: un iaurt degresat și un fruct proaspat de sezon.

- Cancelarul german Angela Merkel a respins posibilitatea de a detine o functie de conducere la nivelul Uniunii Europene dupa ce isi va incheia mandatul de cancelar, precizand ca ''nu va fi dispusa pentru nici un post politic, indiferent de loc, nici chiar in Europa'', relateaza agentia DPA.Angela…