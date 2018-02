Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Fiecare a avut in viata macar un episod depresiv si a cautat solutii pentru a scapa de proasta dispozitie. Animalul de companie, pictura, fotografia, exercitiile fizice sau plimbarile in aer liber sunt tot atatea cai de a reduce anxietatea si depresia. Dieta echilibrata vine sa dea o mana de ajutor…

- Deși pare imposibil, un copil a venit pe lume ce mama a murit, in urma unui stop cardiac. La 41 de ani, Emma Olubayo, o asistenta medicala, a ramas insarcinata, iar bucuria a fost una imensa, mai ales ca femeia și-a dorit cu ardoare un copil.

- Dieta crestina si alimentatie naturala », semnata de jurnalistul Cezar Elisei. Alaturi de autor vorbesc publicului despre carte prof.univ.dr. Veronica Mocanu din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, pr. Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iasilor, psihologul Ioan…

- Regimul propus de un cardiolog te scapa de 10 kg in 7 zile Fiecare dieta trebuie sa fie adaptata corpului tau. Daca dorești sa obții rezultate excelente și sa dai jos multe kilograme intr-un timp scurt, incearca aceasta dieta simpla și eficienta. Exista multe diete care sunt ineficiente și nesanatoase.…

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…

- Sunt benefice inimii Magneziul și potasiul pe care ți le procuri smochine sunt importante pentru menținerea sanatații inimii. Aceasta combinație de minerale fluidizeaza sangele, menține tensiunea arteriala in limite normale și-ți ajuta corpul sa asimileze corect calciul, fara ca acesta sa…

- Inainte sa porneasca in aventura “Exatlon“, Anda Adam a apelat la o dieta minune, care a ajutat-o deja sa scape de sase kilograme in doar o luna. Pentru asta vedeta a renuntat la doua ingrediente: sare si zahar. Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantaretei de catre…

- O explozie urmata de flacari violente i-a scos din case, in aceasta dimineata, pe cei care locuiesc pe o strada din Eforie Nord. Doua femei au iesit cu greu, singure din imobilul cuprins de valvataie. In ciuda interventiei rapide a pompierilor, casa lor a fost pe jumatate distrusa de incendiul provocat,…

- Condimentul pe care ar trebui sa il folosesti in orice mancare. Are efecte uimitoare Originar din India si Sri Lanka, cardamomul este considerat unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, pretul lui fiind depasit doar de sofran si vanilie. Îsi datoreaza aroma deosebita, dul­ceag-pi­canta,…

- Cu mustata erdoganiana si zambet perfid putinian, Liviu Dragnea este astazi reprezentantul unui stil de conducere care poate fi descris drept sultanic. In Romania contemporana, la numai un an de la instalarea regimului Dragnea, vedem cum functioneaza acest tip de administrare a statului, cu vechi traditii…

- Din ce in ce mai multe femei doresc sa incerce diferite diete pentru a-și menține organismul sanatos sau pentru a slabi. Evident, insa, exista și anumite diete care ii pot ajuta și pe barbați sa scape de surplusul de kilograme, iar acest lucru ii pot face cu ajutorul dietei cu ceai și lapte.

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu."Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime.

- Dieta indiana, bazata pe alimente precum cereale, legume și produse lactate, te poate ajuta sa pierzi in greutate și sa te menții in forma fara sa te infometezi.Astfel, un plan de dieta adecvat și exercițiile fizice regulate pot oferi rezultate mai mult decat satisfacatoare.

- Credeati ca vedetele nu au probleme de greutate? Ei bine, au si ele, iar eforturile pentru a da jos kilogramele nedorite sunt uriase. Razvan Botezatu a trebuit sa urmeze o dieta speciala pentru a da jos 4 kilograme intr-o saptamana. Razvan Botezatu avea 101,8 kg la inaltimea de 1.96 m, iar cele zece…

- Dupa ce a slabit 41 de kiograme in 11 luni, celebra prezentatoare TV Oprah Winfrey a impartasit in cadrul unei emisiuni cum arata meniul unei zile din viata ei, subliniind importanta alegerilor care sa satisfaca preferintele alimentare ale fiecarei persoane.

- Visezi la ziua când vei putea îmbraca din nou rochia preferata? Ea poate fi mai aproape decât crezi! Dieta cu oua fierte accelereaza metabolismul și arde grasimile, reducând pofta de mâncare, ajutându-te

- Mesajul presedintelui Iohannis la 450 de ani de la "Edictul de la Turda" Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Presedintele…

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Caldura te face sa transpiri si, in consecinta sa elimini surplusul de lichid din organism. Retentia de apa este una dintre cauzele cresterii in greutate. Astfel, foloseste comprese calde daca vrei sa influentezi felul in care arata anumite parti ale corpului tau. Printre cele mai…

- Ai acumultat mai multe kilograme in plus in perioada sarbatorilor si acum ai intrat in panica? Ai avut parte de mese copioase si ai luat foarte mult in greutate? Trebuie sa revii cat mai repede la greutatea ideala, iar noi iti venim in ajutor.Vezi AICI o dieta minute care te ajuta sa slabesti…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Denis Shapovalov (18 de ani) nu iși va aminti cu drag de turneul de la Brisbane, Australia. Pe langa eliminarea din primul tur, scor 7-5, 6-7, 4-6, in fața lui Kyle Edmund, numele lui Shapovalov a fost rostit greșit in momentul prezentarii. Denis Shapovalov este considerat de specialiști unul dintre…

- Un arici pe nume Sherman care s-a ingrasat cu mancare pentru pisici va intra imediat la regim, a anuntat o gradina zoologica din Israel care este decisa sa-l readuca pe micutul animal in forma, relateaza DPA. Ceea ce, in cazul unui arici, inseamna un ghem cu tepi. Din nefericire, la 1,6…

- Cea mai imbelsugata noapte lasa urme in corpul nostru, iar cel mai indicat in aceasta perioada este o cursa de detoxifiere. Doctorul Mehmet Oz a atras atentia adesea asupra nevoii de detoxifiere. Lasand deoparte toate ceaiurile, pastilele, taratele si prafurile de detoxifiere, Doctor Oz a conceput…

- Dieta ketogenica este o dieta in care corpul arde grasimi pentru energie. De fapt, ketoza este o stare fiziologica si inseamna exact arderea acizilor grasi in mitocondrii (uzinele energetice ale organismului) prin beta-oxidare si formarea de corpi cetonici sau ketone (acetona, acidul aceto-acetic…

- Orasul Calafat se pregateste sa intre in Cartea Recordurilor, insa nu in ceea ce priveste numarul investitiilor facute ca la carte, ci in ceea ce priveste amenajarile total aberante. Autoritatile locale s-au gandit sa amenajeze o pista de biciclete pe malul Dunarii, care este inundata de apele fluviului.

- A reusit sa intre de curand in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai batran barbat in viata la 113 ani si are timp sa impartaseasca din secretele vietii. Bucuriile, tristetile dar si alimentatia sunt lucruri despre care un barbat trecut prin doua razboaie vorbeste cu seninatate. Francisco Nunez Oliviera…

- Dr. Quinn: Iarna ne poate deprima Cum putem invinge tristețea și obiceiurile nocive in acest sezon. Trebuie sa recunoaștem ca, daca nu suntem genul acela de persoane care își petrec toata iarna pe schiuri, temperaturile scazute din acest sezon ne pot induce o stare accentuata de tristețe.…

- Dr. Quinn: Cum se pregatesc modelele și nutriționiștii pentru sarbatori Cateva recomandari care te vor ajuta sa iți subțiezi silueta. Sarbatorile bat imediat la ușa, iar unul dintre sfaturile nutriționiștilor este sa "facem loc" meselor îmbelșugate care vor urma. Cu alte cuvinte, poate…

- In anii dintre cele doua razboie mondiale, Laboratorul Vorel de la Piatra Neamt era intre cele mai moderne din tara, firma purtand denumirea „Farmacia Vorel - Laborator chimico-farmaceutic”.

- DIETA CU PORTOCALE:Ziua 1Mic dejun 1 cana de suc proaspat de portocale 1 felie de paine prajita integralaGustare 2 portocalePranz 1 felie paine prajita integrala 1 piept de pui la gratar 3 portocale Gustare O cana de ceai verde neindulcitCina O salata…

- Micuțul prinț se descurca de minune la școala! Tatal lui, Prințul William, a declarat recent ca George s-a acomodat de minune la Școala Thomas`s Battersea și ca a participat deja la serbarea de Craciun, in cadrul careia a jucat intr-o piesa de teatru. Ce personaj a intruchipat micuțul George? Prințul…

- O scrisoare catre Moș Craciun a unui baietel a devenit virala pe internet: „Nu știi problemele pe care le-am avut in viața. La revedere” Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este…

- Dieta de iarna. Bauturile calde, esentiale pentru sezonul rece Dieta de iarna impune adaptarea stilului alimentar la conditiile specifice perioadei reci din an. Este normal ca, in timpul iernii, tendinta sa fie aceea de a manca mai mult si de a te orienta catre alimente mai consistente, dar acest…

- Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantareței de catre o prietena. „Alerg dupa copil, fac sport si tin o dieta interesanta, care se numeste Nalep si pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, dupa ce a slabit 14 kg in doua luni. Eu am reusit sa dau jos…

- Ingredientul care arde kilogramele dupa o masa copioasa Bineințeles, acest aliment nu poate ține locul sportului și al unei diete sanatoase, dar ajuta la arderea caloriilor dupa o masa copioasa. Mâncarea condimentata cu ardei iute nu reduce pofta de mâncare, dar ajuta la accelerarea…

- Un studiu publicat in "Journal of Science and Medicine in Sport" a analizat zece femei care au facut sport recreational, toate cu o greutate corporala normala. Femeile au primit o masa bogata in proteine (45% proteine), o masa saraca in proteine (15%) si nu au primit niciun fel de mancare inainte…

- Vasile Miriuța, acutalul antrenor al lui Dinamo, se apara dupa ce Contra l-a ințepat zilele trecute: "Bazeaza-te pe munca ta, nu mai da vina pe ce a fost inainte", i-a transmis selecționerul la inceputul acestei saptamani. "N-am vorbit niciodata de Contra sau cine a fost aici. Daca zic ceva iar se…

- Previne constipația Inainte de toate, lintea are beneficii remarcabile asupra digestiei. Fibrele prezente in linte imbunatațesc digestia, stimuleaza tranzitul intestinal și elimina toxinele acumulate in organism, prevenind constipația. Scad nivelul ridicat de glucoza Lintea are efecte pozitive…

- Indragita actrița Marilena Chelaru a reușit sa slabeasca foarte mult intr-o perioada destul de scurta de timp și a dezvaluit, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ce a determinat-o sa adopte un stil de viața sanatos și ce o motiveaza in continuare.

- In urma cu cinci ani, Emily Puglielli și soțul ei au participat la o nunta la care cuplul casatorit a plasat camere de vederi pe mese pentru ca oaspeții sa poata face fotografii in timpul petrecerii. Cand a vazut pozele, femeia in varsta de 38 de ani a fost șocata sa descopere ca era cea mai grasa invitata…

- Bananele și avocado previn bolile de inima, fiindca topesc grasimile și ne mențin arterele curate. Din acest motiv, au fost numite de specialiști superalimente sau alimente-minune.Citeste si: Iarna isi intra in drepturi! Temperaturile vor scadea, brusc, sub zero grade. Care sunt zonele afectate…

- Dieta cu oua si mere. Despre mere se spune ca protejeaza impotriva sindromului metabolic, persoanele care consuma mere in fiecare zi, au un risc mai scazut de a suferi, de-a lungul vietii, de sindromul metabolic, care poate cauza diabet si boli grave de inima, scrie cancan.ro. Pe de alta parte,…

- Familia lui Schumacher spera intr-o minune medicala, dupa ce fostul pilot ar fi reușit sa transmita mesaje rudelor sale. Informația ca Michael Schumacher poate comunica a aparut zilele trecute in presa germana și a facut inconjurul lumii. Fostul pilot de Formula 1 ar putea comunica cu rudele doar la…

- Este vineri, majoritatea suntem cu gandul la weekend și la cele cateva ore in plus de odihna. Dupa o saptamana agitata, o relaxare bine meritata, ar zice cineva. Nimic mai corect de atat! Insa echipa Click!Sanatate te invita la o noua runda de mișcare. Colegii noștri au raspuns rand…