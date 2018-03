Dieta militară: ţine 3 zile şi te ajută să slăbeşti 10 kilograme. Face minuni pentru silueta ta In fiecare zi trebuie sa mananci la aceeași ora, fie ca iți este foame, fie ca nu. Dupa 4 zile dupa urmarea acestei diete, trebuie sa mananci exact la inainte, normal, și daca vrei poți sa mai repeți dieta fara nici un fel de problema. Pentru a avea rezultate mult mai bune, este indicat sa faci și exerciții fizice. Prima zi: Mic dejun: o jumatate de grapefruit, o bucata de paine prajita cu doua linguri unt de arahide, cafea sau ceai. Pranz: o jumatate de cutie de ton, o bucata de paine prajita, cafea sau ceai. Cina: 80 de grame de carne de porc slaba sau carne de pui, sare, mazare, jumatate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Slabeste sanatos cu dieta cu rosii. De ce trebuie sa tii cont Daca iți dorești de multa vreme sa slabești, dar nu ai gasit o dieta care sa iți placa și care sa dea rezultate bune, atunci cu siguranța dieta cu roșii este o soluție buna pentru tine. Prima zi de dieta: Micul dejun:2 rosii,cu…

- O dieta aparent bizara, cu mamaliga, garanteaza slabirea a cateva kilograme in mai puțin de o saptamana. In timpul acestei diete, care nu trebuie ținuta mai mult de o luna, elimina complet din alimentație dulciurile și produsele de patiserie.

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Peste cartierul de vest al Bacaului, chiar și peste o parte a comunei Margineni, de cateva zile se lasa o ademenitoare aroma de cafea proaspat prajita. Vine de la prima fabrica de cafea din Moldova și a treia ca marime din țara, lansata pe 3 martie in Bacau sub numele Mister Tosh Caffe. Fabrica are…

- Datorita ingredientelor sale potente, aceasta bautura are beneficii uriase pentru sanatate. Te ajuta sa slabesti pana la 3 kilograme si sa topesti grasimea de pe abdomen. Bea inainte de micul dejun, in fiecare dimineata.

- Dieta pe baza de pufuleți Dimineața: este obligatoriu sa bei o cana de ceai de papadie, anghinare, menta sau din frunze de dud ori urzici, dar și ceai negru sau verde. In fiecare dimineața alege sa consumi un alt ceai. De exemplu, daca intr-o dimineața ai savurat un ceai de papadie, in dimineața…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Rețeta trebuie preparata seara, iar supa trebuie consumata pe tot parcursul zilei urmatoare! Iata dieta-fulger conceputa de medici Este vorba de dieta cu supa. Iata cum se prepara: Ai nevoie de: – 6 cepe mari – o legatura de tulpini de telina – jumatate de varza medie – un ardei…

- Desi nu are un aspect atragator, zerul se numara printre cele mai sanatoase bauturi din lume. In acest sens, dieta cu zer te ajuta sa slabesti si sa-ti tonifici musculatura in cel mai scurt timp.

- Dieta cu lamaie. Slabesti si detoxifici organismul Dieta cu lamaie este una dintre cele mai eficiente diete de slabit si, totodata, de detoxifiere, pe parcursul careia nu vei resimti senzatia de foame. Cura cu lamâie dureaza 16 zile, perioada în care specialistii sustin ca organismul…

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Iata in ce consta si cum poti pierde 6 kilograme in 10 zile. Mic dejun: o cana cu lapte si fulgi de cereale (nu musli) sau doua felii de paine prajita cu unt si apa plata sau ceai. Gustare: o banana, o creasca de orez cu lapte sau un sendvis cu branza si unt. Pranz: o jumatate…

- Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra dietei chinezilor, renumiti pentru felul in care arata, scrie realitatea.net.

- Dieta part-time. Slabesti 3 kg in doua saptamani Ce-ai zice daca in locul lungilor diete restrictive ai tine un regim „part-time", care te ajuta sa scapi de 3 kg in doua saptamani? Ziua 1 Micul dejun:250 kcal -1 ceasca cafea sau ceai cu 1 lingurita zahar-200 ml suc proaspat…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu orice dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli direct de la specialist.

- O dieta aparent bizara, cu mamaliga, garanteaza slabirea a cateva kilograme in mai putin de o saptamana si pana la 15 kilograme pe luna. In timpul acestei diete, care nu trebuie tinuta mai mult de o luna, elimina complet din alimentatie dulciurile si produsele de patiserie. Mezelurile si conservele…

- Dieta cu hrișca este foarte populara pe meleagurile noastre, mai ales in zonele din nordul țarii. Exista mai multe variante ale acestei diete, noi va prezentam doua diete cu hrișca – cele mai apreciate și eficiente.

- Cartofii fac parte din categoria legumelor favorite ale meniului, insa tot mai des auzim medicii nutriționiști ca aceștia ingrașa și trebuie evitați, cu atat mai mult cu cat suntem la dieta. Ei bine, este adevarat ca delicioșii cartofi conțin carbohidrați și preparați in mod greșit sau consumați in…

- Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi, simplu! Bineințeles ca sportul este foarte important in menținerea greutații, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutriției in proporție de nu mai puțin de 80%. Tocmai de aceea,…

- Spanacul, aliment minune pentru slabit. Slabesti pana la 5 kg in 5 zile Cura rapida cu spanac este ideala in eliminarea toxinelor din organism, in energizarea organismului si promitand o pierdere rapida a kilogramelor in plus. Prima zi a dietei cu spanac Micul dejun: un smoothie preparat…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Dieta minune americana, sau dieta cu 1.000 de calorii, nu te infomenteaza deoarece trebuie sa mananci foarte des, la ore fixe, din doua in doua ore, dar foarte puțin. Așadar, mancand foarte des, vei elimina senzația de foame. Regimul trebuie ținut timp de cinci zile și, daca vei consuma alimente conform…

- Dieta cu avocado, una dintre cele mai cool metode de slabit Cura cu avocado, una dintre cele mai cool metode de slabit. Va vine sa credeti ca una dintre cele mai simple si “delicioase” metode de a slabi si de a ne mentine in forma este consumul de avocado? ZIUA 1 Mic dejun: o jumatate de…

- Cura cu fructe de padure. Dieta simpla care te ajuta sa pierzi 3 kg intr-o saptamana Dieta cu fructe de padure te ajuta sa pierzi 3 kilograme intr-o saptamana. Pielea iti va fi intinerita, digestia mai usoara, iar tu vei fi in forma maxima! Ziua 1:- Mic dejun: 1 ceasca de ceai verde,…

- Dieta de 13 zile mai este cunoscuta și sub denumirea de ”dieta NASA”, deoarece, din componența ei, fac parte alimente consumate astronauți in timpul pregatirii fizice pentru expedițiile spațiale

- Deși lactatele sunt un subiect destul de controversat trebuie precizat faptul ca iaurtul grecesc fața de celelalte produse din aceasta categorie conține o cantitate mult mai mica de lactoza. Ofera un aport bun de proteine, calciu, probiotice, potasiu dar și vitamina B12. Este un ajutor…

- Regimul poate fi repetat de doua ori consecutiv, insa nu mai mult pentru ca pot aparea probleme grave de sanatate. Iata cum arata meniul pe zile. Ziua 1 Mic dejun: Un cartof fiert fara sare si un borcanel de iaurt. Pranz: doi cartofi copti cu sare si un borcanel de iaurt.…

- Pentru a avea o greutate normala și a va simți energic, micul dejun nu trebuie sarit, potrivit doctorulzilei.ro E bine sa conțina proteine, fibre și grasimi. Din pcate, mulți se îndreapta spre cereale, produse de panificație, pâine prajita sau baghete ori tot felul de carbohidrați…

- Dieta "fulger" cu ciuperci. Elimina in special grasimea de pe talie si de pe coapse Aceasta este celebra in special in Italia si are avantajul ca elimina in special grasimea de pe talie si de pe coapse, adica exact zonele sensibile ale oricarei persoane. ZIUA 1 Dimineata la trezire:…

- Campania ”Cutia cu monede”, care s-a desfașurat la Ard, in perioada 22 noiembrie 2017 – 3 ianuarie 2018, a dus la strangerea a 70.988 de lei, aproximativ doua tone de monede. Peste doua tone de monede au fost adunate de la oameni prin intermediul unei campanii umanitare, ”Cutia cu monede”, derulate…

- Dieta trebuie personalizata pentru fiecare caz în parte, iar strictețea este litera de lege. Exista multe diete care sunt ineficiente și nesanatoase. Din fericire, exista o dieta de o saptamâna care funcționeaza cu adevarat și care te va ajuta sa dai jos…

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Daca iți dorești cu ardoare sa slabești, este indicat sa adopți o dieta echilibrata. O soluție buna ar fi dieta indiana, care este un regim alimentar sanatos, care te ajuta sa slabești 8 kilograme intr-o saptamana, fara sa iți fie afectata sanatatea, scrie

- Dieta cu mere. Slabesti pana la 10 kg in 7 zile Pentru ca aceasta dieta cu mere sa decurga fara probleme, iar la finalul ei rezultatele sa fie cele mult asteptate, nu consumati nimic altceva in afara de cele mentionate in dieta. Ziua 1 Mic dejun: 3 mere mici sau 2 mere mari taiate felii…

- Kilogramele in plus sunt inamicul oricarei femei. Nu exista femeie care sa nu se lupte pentru a-si atinge greutatea ideala. Medicii cardiologi americani au descoperit o dieta rapida de slabit. Astfel, in doar doua saptamani, poti slabi 10 kilograme.A

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Ai mai incercat pana acum sa slabesti, dar eforturile tale au fost in zadar? Sau poate ai reusit sa dai jos kilogramele dorite, insa forma corpului tau nu arata asa cum iti doresti? Dieta care nu te lasa sa te infometezi, combinata cu 20 de minute de exercitii zilnice este ceea ce ai nevoie.

- Ghimbirul contine calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidrati, fibre alimentare, seleniu, sodiu, vitaminele C, E si B6.Uleiurile volatile din ghimbir au efecte analgezice, sedative si antitermice.

- Sunt cateva produse alimentare care trebuie sa se regaseasca in dieta ta zilnica. Ele sunt bogate in substanțe nutritive de care organismul are nevoie pentru a putea face fața stilului de viața "bussy", și anume: Banana Știm ca nu trebuie sa treaca nicio zi fara a manca un fruct. Banana este…

- Gata, au aproape au trecut toate sarbatorile de iarna, daca e sa luam in calcul faptul ca in aceasta noapte este sarbatorit Revelionul pe stil vechi, iar scuzele cand vine vorba de lupta impotriva kilogramelor nu isi mai au locul. De altfel, va propunem un regim care va ajuta sa slabiti sanatos: dieta…

- Kilogramele in plus dau motive de suparare multor femei, prin urmare acestea cauta mereu soluții pentru a se simți bine in pielea lor. Infometarea nu este deloc cea mai buna soluție, de aceea dieta indiana te ajuta sa slabești sanatos.

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Iata care sunt alimentele unei diete rapide care ajuta la cresterea metabolismului. Introdu-le in dieta ta zilnica si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Diete rapide # 1. Ardei iuteStudiile au demonstrat ca un consum de ardei iute poate creste metabolismul cu pana la 25%. Daca transpiri…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Presopunctura este una dintre cele mai cautate metode de tratamente energetice, prin care putem slabi mai ușor. Aceasta tehnica funcționeaza daca accesam anumite puncte de presiune care sunt conectate cu mai multe organe din corp.

- Dieta de mai jos este recomandata de nutritionisti si va poate scapa de aproximativ cinci kilograme intr-o saptamana. Dieta suedeza se bazeaza pe terci din faina de hrisca, lapte cu continut redus de grasime, cartofi, fructe si legume si poti slabi cu ajutorul ei intre 3 si 5 kilograme intr-o