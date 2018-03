Dieta flexitariană: Ce implică şi cum funcţionează Cuvantul "flexitar" este in esența o combinație intre "flexibil" și "vegetarian". Aceasta dieta, cunoscuta și sub denumirea de "vegetarianism ocazional", iți permite sa mananci ceea ce iți place - inclusiv porții mici de carne slaba. In plus, dieta flexitariana inseamna adaugarea unui total de cinci grupe de alimente; tofu, linte, oua și fasole, fructe și legume, produse lactate, zahar, miere și ierburi, și in final, boabe intregi. Dieta flexitara vine cu o serie de beneficii, și anume: Vei consuma mai puține grasimi saturate Carnea, mai exact cea rosie, tinde sa fie extrem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

