Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian, fata cunoscutului cantareț de manele Florin Salam, a ramas cu cateva kilograme in plus dupa ce a nascut. Totuși, ea face acum tot ce ii sta in putere pentru a ajunge la silueta de dinainte de a ramane gravida. Atunci cand nu iși petrece timpul alaturi de fiul ei, Matthias Ștefan , Betty…

- Adoptarea unei alimentatii sarace in carbohidrati i-ar putea ajuta pe oameni sa slabeasca cel putin 10 kilograme in trei ani, sugereaza un nou studiu efectuat in Statele Unite, citat miercuri de Press Association.

- Doar trei saptamani - de atat e nevoie pentru a scapa de kilogramele in plus in mod sanatos și fara o dieta chinuitoare, susține nutriționistul Mihaela Bilic. Mai jos va prezentam recomandarile medicului recunoscut pentru serviciile oferite unor vedete precum Mihaela Radulescu."Tot vine Postul…

- Aceasta dieta se bazeaza pe faptul ca 80% din produsele consumate trebuie sa fie sanatoase si cu un continut scazut de calorii, iar 20% pot fi alimente "interzise" in cazul dietelor obisnuite, mai exact dulciuri, pizza sau paste. "In principiu, acest regim inseamna sa pui in farfurie alimente…

- Organismul unui adult obișnuit are nevoie de 2.500-3.000 de calorii pentru a se menține sanatos și bine hranit. Orice dieta care implica un raport zilnic sub acest nivel duce la arderea rezervelor de grasimi și la scaderea in greutate.

- Kilogramele in plus iți dau batai de cap? Ei bine, daca iți dorești sa fii intr-o forma de invidiat la evenimentul la care vei lua parte in curand iți propunem sa urmezi dieta de 48 de ore, in urma careia vei slabi patru kilograme.

- DIETA. Dieta mediteraneana, bazata de fructe, legume proaspete, nuci si peste, ar putea contribui la scaderea cu o treime a riscului de aparitie a depresiei, potrivit unui studiu publicat in revista Molecular Psychiatry, informeaza PA. DIETA.

- Kasumi Kriss, o bloggerița din Olanda, a reinceput sa consume carne dupa ce timp de 4 ani a ținut o dieta vegetariana, iar rezultatele sunt uluitoare. Dupa doar 3 satpamani, corpul ei s-a transformat total. Kasumi a decis sa incerce dieta vegetariana din motive de sanatate, iar pentru o perioada de…