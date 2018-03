Dietă de opt ore, cea mai scurtă cură de slăbire din lume. Cum să slăbeşti rapid pantru kilograme La prima vedere, pare simplu, insa exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti. In primul rand, trebuie sa mananci doar opt ore pe zi, iar in restul de 16 ore ai voie sa bei dpar apa, ceaiuri din plante sau limonada fara zahar. Expertii recomanda ca cele opt ore sa fie in intervalul 9:00 – 17:00 pentru ca atunci se obtin cele mai bune rezultate. Timpul dintre mese nu ar trebui sa fie mai mic de patru ore. Poti manca orice alimente sanatoase, fara sa exagerezi cu cantitatile, scrie girly.ro. Daca nu stii care sunt alimentele sanatoase, iata o lista din care te poti inspira: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Vine Paștele, e destul de previzibil ca nu vom rezista tentațiilor culinare, iar cozonacul, drobul, dulciurile și pasca ne-ar putea aduce cateva kilograme in plus! Nu trebuie insa sa disperam! Exista suplețe și dupa Paște, iar dieta cu oua promite imposibilul: pierderea unui mare numar de kilograme…

- Adunarea solemna dedicata marelui Centenar, care a avut loc Parlamentul de la București, a fost un eveniment de importanța majora și pentru spațiul internațional. Subiectul a fost mediatizat și de The New York Times. Cotidianul a scris despre faptul ca Parlamentul…

- Cura de slabire cu usturoi este simpla și nu impune un regim alimentar special. Ea se bazeaza pe schimbarea metabolismului.Atenție: pentru pregatirea produsului pe care se bazeaza dieta cu usturoi, nu trebuie folosite sub nicio forma tacamuri din metal, scrie realitatea.net.

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2018, in care vor fi implicați 60…

- Asa ca a sarit gardurile vilelor din Pipera si ar fi reusit sa dea astfel 11 spargeri pana miercuri noaptea, cand a fost prins, scrie stirileprotv.ro. Printre victimele sale se numara Gheorghe Hagi si ambasadorul Pakistanului in Romania. Politistii urmeaza sa stabileasca daca respectivul a avut complici.…

- Cat de influent e seful celui mai mare fond de investitii din lume. „Cand ia o decizie, investitorii din intreaga lume isi iau notite” Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Când…

- La ora la congresului celui mai important partid din Romania, PSD, președintele Klaus Iohannis a urcat din nou la Șureanu pentru a mai profita o data de sfarșitul sezonului de schi. Sambata, acesta a venit din nou la munte, in județul Alba, pentru cateva ore de alunecare pe pantele incarcate de zapada,…

- Primavra aduce zboruri Cluj-Timisoara Operatorul aerian Tarom iși extinde dezvoltarea pe Aeroportul Internațional Cluj și va incepe operarea de zboruri interne intre Cluj-Napoca si Timisoara, incepand cu data de 25 martie 2018. Odata cu debutul sezonului de vara 2018, compania aeriana Tarom, prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Dieta de detoxifiere cu verdețuri de primavara Te simti obosit dupa o iarna lunga si grea? Atunci ai nevoie de o cura de vitaminizare cu verdeturi de primavara, care au si rolul de a detoxifia in mod natural organismul. Salata verde, urzicile si stevia sunt numai câteva dintre verdeturile…

- Dr. Quinn: Meditația – un obicei sanatos, care va poate imbunatați semnificativ calitatea vieții Știm, ziua are doar 24 de ore, din care medicii ne recomanda sa dormim 7 sau 8. Timpul care ne ramâne trebuie dramuit în așa fel, încât sa reușim sa mergem la serviciu, sa facem…

- Un medic de 38 de ani, gasit mort la Spitalul “Sfantul Ioan” din Bucuresti. Se pare ca medicul anestezis se afla in timpul garzii și nimeni nu ințelege ce s-a intamplat seara trecuta, atunci cand a avut loc tragedia. Potrivit primelor informatii, medicul de 38 de ani a fost gasit mort, iar din nefericire,…

- CFR Cluj, defensiva de top la nivel european Elevii lui Dan Petrescu se afla in primele cinci aparari din campioantele europene, in acest sezon. Secretul liderului Ligii 1 a fost, în primul rând, defensiva foarte bine organizata. "Feroviarii" au doar 13 goluri primate în…

- Dieta daneza. Perfecta pentru primavara Dieta daneza este o dieta de 13 zile care iti schimba metabolismul, si efectul ei dureaza aproximativ doi ani. Meniul de 13 zile al dietei daneze: Ziua 1: Dimineata: Cafea + 1 cub de zahar Pranz: 2 oua fierte tare + 400 gr de spanac + 1 rosieSeara:…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu oriAcum, ce dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli in direct de la specialist.

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești rapid cateva kilograme, deoarece aceasta are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa. Dieta cu pește te ajuta sa dai jos aproximativ 4 kilograme intr-o singura saptamana și, totodata,…

- Zodia Pesti incepe pe 19 februarie si dureaza pana pe 20 martie in fiecare an. Soarele a intrat in ultimul semn al zodiacului, deci pentru urmatoarea luna va fi in Pesti, taramul viselor si al spiritului. Pestii sunt semnul dizolvarii, ceea ce ne indeamna sa fim mai flexibili si maleabili,…

- Lazar: Nu exista nici un fel de motiv intemeiat de revocare a sefei DNA Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar afirma ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Trebuie sa stim ca în acest context…

- Slabresti 5 kg in 3 zile. Dieta cu cartofi si iaurt Aceasta dieta rapida care dureaza doar 3 zile va ajuta sa slabiti pana la 5 kg. Meniu dieta rapida cu cartofi si iaurt: Ziua 1 Mic dejun: 1 cartof fiert, fara sare, 1 ceasca iaurt Pranz: 2 cartofi fierti, fara sare, 1 ceasca iaurt…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza despre o noua inșelatorie pe Facebook. Este vorba despre o campanie care promite drept premiu un Iphone X. Utilizatorii sunt rugați sa completeze datele personale pentru a beneficia de premiu. Experții in securitate cibernetica…

- Dr. Quinn: 7 beneficii incontestabile ale ceaiului de mușețel Mușețelul este, fara doar și poate, una dintre cele mai populare și raspandite plante medicinale. Florile de musetel conțin matricarina si matricina, un mare numãr de flavonoizi, glucozide si, nu în ultimul rând,…

- Dr. Quinn: Dieta militara – un regim in doua faze, care te ajuta sa topești rapid kilogramele nedorite Dieta militara este un regim rapid, care promite pierderea de kilograme intr-un timp record – pana la 4 kg intr-o saptamana. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, nu recomandam dietele extreme…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola în Republica Moldova. Ca și în primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de 7 ani, din orașul Râșcani, care, în prima saptamâna a noului an, s-a aflat cu parinții în…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Noul an vine intotdeauna cu rezoluții noi, insa interesul pentru a le respecta pana la capat se pierde, odata cu trecerea primelor zile. Și cum suntem deja in a doua luna din an, cu siguranța ai uitat ca ți-ai promis inainte de Revelion ca in 2018 te vei preocupa mai mult de ce pui in farfurie și de…

- Dr. Quinn: Vreți oase puternice și sanatoase? Iata ce tipuri de alimente ar trebui sa consumați cat mai des. Ne place sau nu, atunci când înaintam în vârsta, oasele noastre încep sa își piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza.…

- Unul din cele mai dorite joburi in randul tinerilor din Romania, mai ales al pasionatilor de jocurile video, este cel de game tester. Un necunoscator poate crede ca asta presupune sa te joci toata ziua si sa castigi si bani. Un game tester este o veriga importanta deoarece el are grija ca experienta…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Dieta cu orez: slabesti si detoxifiezi corpul Dieta cu orez a fost creata dupa ce nutritionistii au analizat foarte bine ce intra in dieta asiaticilor, recunoscuti pentru felul in care arata. Pe durata curei cu orez trebuie sa te hidratezi bine. In afara de apa plata, poti bea si ceai de soc sau…

- Organizatiile din domeniul sanatatii, din intreaga lume, au inceput sa descurajeze consumul de oua in urma cu cativa ani. Acest lucru s-a intamplat din cauza nivelului ridicat de colesterol care se regaseste in acest aliment. Cu toate astea, s-a descoperit ca ouale sunt extrem de benefice pentru sanatatea…

- Dieta cu seminte de in. „Arde” depozitele de grasime din corp Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate intr-o cura de slabire, deoarece conțin substanțe care stimuleaza arderea depozitelor de grasimi din corp. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice si nu detinea permis de conducere. In ziua de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Vremea in Cluj, in perioada 29 ianuarie - 4 februarie Vreme destul de calda, dar innorata, saptamana viitoare la Cluj-Napoca. Temperaturile se vor situa intre -5 si 8 grade Celsius. Sunt anuntate ploi in weekend. Luni, 29 Ianuarie 2018Nori si soare Temperatura minima: -1°…

- NEWS ALERT Simona Halep, internata. Ce spun medicii despre starea sa Jucatoarea Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata…

- Radu Banciu, prezentatorul cunoscut pentru modul virulent in care ataca persoanele publice din Romania, si-a spus parerea despre Simona Halep. Si nu este una buna. Banciu a facut-o praf pe Simona Halep, jucatoare care in opinia lui nu va ramane cu nimic in istoria tenisului, necasticand niciun titlu…

- Timpul de folosire a caserolelor sau a altor cutii din plastic depinde de calitatea materialului din care sunt fabricate. Este greu totusi sa ne dam seama care este bun si care nu. Exista, totusi, un indiciu. Fiecare recipient are inscris pe spate un cod care arata perioada de timp in care este sigur…

- Circa 4,7 milioane de pensionari sunt in Romania Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de…

- Jennifer Aniston sau Angelina Jolie? Un actor de la Hollywood a dezvaluit cine saruta mai bine FOTO Invitat in emisiunea de pe postul american Bravo „Watch What Happens Live With Andy Cohen”, miercuri seara, Gerard Butler, care a jucat in filme alaturi de ambele actrite americane, a fost intrebat…

- Scade leul. Euro, la un nou maxim istoric Potrivit datelor afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri, euro a depasit cotatia record din data de 16 ianuarie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în crestere 1 ban, respectiv…

- Aveți mare grija cand cumparați din supermarketuri! Daca nu sunteți atenți, riscați sa cumparați produse expirate. Unul dintre giganții care activeaza pe piața locala vinde produse expirate, informeaza Bugetul.ro.Acest lanț de magazine a devenit, in 2017, cel mai mare din Romania, el avand…

- Criza politica loveste in moneda nationala. Leul, la cel mai redus nivel Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, BNR comunicind un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile. Pe piata valutara interbancara euro a atins înainte de ora 13.00…

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Dr. Quinn: Pledoarie pentru lectura 15 motive pentru care ar trebui sa citiți mai mult. "Ai carte, ai parte" - este un principiu sanatos de viața pentru unii și doar o vorba aruncata în vânt pentru alții. Din pacate, cea de-a doua categorie este majoritara. …

- Un roman consuma in medie 25 pana la 30 kilograme de zahar anual, prin produsele din alimentație, fata de circa 16 kilograme cat este cantitatea consumata de media populatiei europene, ceea ce explica inmultirea ingrijoratoare a cazurilor de diabet infantil din ultimul deceniu, in Romania. O statistica…

- Mii de turisti din tara si din strainatate viziteaza una dintre cele mai noi statiuni turistice pentru practicarea sporturilor de iarna din Romania. Este vorba despre zona turistica Sureanu, din judetul Alba, dezvoltata in jurul domeniului schiabil cu acelasi nume.

- Dr. Quinn: Șase obiceiuri nocive care te imbatranesc inainte de vreme Nimeni nu poate sa ramana veșnic tanar și frumos. Cu toate acestea, multe persoane reușesc cumva sa inainteze in varsta cu multa grație, au un aer tineresc, multa energie, sunt sanatoase și emana in jur multa pozitivitate. La…