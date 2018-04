Stiri pe aceeasi tema

- Ai nevoie de patrunjel pentru a slabi rapid. Acesta ctioneaza ca un diuretic, imbunatateste digestia si ajuta corpul sa elimine fluidele in plus, ducand la disparitia balonarii. In plus, stimuleaza metabolismul, scoate toxinele din corp si iti intareste imunitatea. Consuma ceaiul pe parcursul unei…

- In cadrul Salonului Auto de la New York, Porsche a expus un 911 GT3 RS facelift echipat cu pachetul Weissach. Kit-ul pregatit de constructorul german reduce masa totala și promite un look ceva mai agresiv.

- Vine Paștele, e destul de previzibil ca nu vom rezista tentațiilor culinare, iar cozonacul, drobul, dulciurile și pasca ne-ar putea aduce cateva kilograme in plus! Nu trebuie insa sa disperam! Exista suplețe și dupa Paște, iar dieta cu oua promite imposibilul: pierderea unui mare numar de kilograme…

- Ține aceasta dieta timp de trei zile, dupa care ia o pauza pâna la finalul saptamânii și repeta regimul. În câteva saptamâni poți da jos cinci kilograme fara efort.

- Cura de slabire cu mere este usor de urmat si are numeroase efecte benefice, nu doar asupra siluetei, ci la nivelul intregului organism. In urma unei diete-soc de 5 zile cu mere, corpul tau va elimina toxinele, iar procentul de grasime va scadea considerabil.

- Perioada postului este cel mai potrivit moment pentru a incepe o dieta, care sa te ajute sa pierzi aproximativ cinci kilograme, in doar zece zile de regim. In plus, dieta este indicata pentru detoxifiere.

- In fiecare zi trebuie sa mananci la aceeași ora, fie ca iți este foame, fie ca nu. Dupa 4 zile dupa urmarea acestei diete, trebuie sa mananci exact la inainte, normal, și daca vrei poți sa mai repeți dieta fara nici un fel de problema. Pentru a avea rezultate mult mai bune, este indicat sa faci și…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Vrei sa dai jos cateva (fie, mai multe) kilograme? Uita de pilule minune si cure de slabire cu cine stie ce ingrediente care te scapa de grasime cat ai spune dieta. Avem pentru tine o lista de lucruri pe care sa le faci pentru a pierde in...

- Iata in ce consta si cum poti pierde 6 kilograme in 10 zile. Mic dejun: o cana cu lapte si fulgi de cereale (nu musli) sau doua felii de paine prajita cu unt si apa plata sau ceai. Gustare: o banana, o creasca de orez cu lapte sau un sendvis cu branza si unt. Pranz: o jumatate…

- Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra dietei chinezilor, renumiti pentru felul in care arata, scrie realitatea.net.

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu orice dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli direct de la specialist.

- A mancat mamaliga timp de cinci zile pe saptamana, vreme de o luna, iar rezultatele au fost spectaculoase. O spune o femeie care a incercat numeroase diete, insa aceasta chiar a funcționat. A dat jos 15 kilograme, respectand acest meniu.

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești rapid cateva kilograme, deoarece aceasta are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa. Dieta cu pește te ajuta sa dai jos aproximativ 4 kilograme intr-o singura saptamana și, totodata,…

- Dieta cu hrișca este foarte populara pe meleagurile noastre, mai ales in zonele din nordul țarii. Exista mai multe variante ale acestei diete, noi va prezentam doua diete cu hrișca – cele mai apreciate și eficiente.

- Cartofii fac parte din categoria legumelor favorite ale meniului, insa tot mai des auzim medicii nutriționiști ca aceștia ingrașa și trebuie evitați, cu atat mai mult cu cat suntem la dieta. Ei bine, este adevarat ca delicioșii cartofi conțin carbohidrați și preparați in mod greșit sau consumați in…

- Foarte multe persoane doresc sa slabeasca si sa se simt bine in corpul lor. Acest lucru se doreste a fi facut cu rapiditate, dar sa fie util si bun. Evident, exista posibilitatea ca multe diete sa nu functioneze, dar v-ati gandit vreodata ca puteti tine o dieta cu muraturi care va va ajuta sa scapati…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Dieta de 13 zile mai este cunoscuta și sub denumirea de ”dieta NASA”, deoarece, din componența ei, fac parte alimente consumate astronauți in timpul pregatirii fizice pentru expedițiile spațiale

- O femeie care a avut probleme cu greutatea toata viata vorbeste despre cum a reusit sa slabeasca 40 de kilograme cu ajutorul dietei keto, scrie Dailymail. Shannon Anderson, in varsta de 26 de ani,...

- Cazul unui barbat care cantarea 206 kilograme si care nu a pus gura pe mancare timp de aproape un an inca starneste curiozitatea lumii intregi. Cum a reusit acesta sa faca fata acestei provocari?!

- Angela Rusu nu a primit acceptul medicilor de a-si micsora stomacul, motiv pentru care a apelat la un nutritionist. Si a reusit sa scape, pana in prezent, de 17 kilograme. Motiv pentru care este foarte mandra de silueta ei. A

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- Regimul poate fi repetat de doua ori consecutiv, insa nu mai mult pentru ca pot aparea probleme grave de sanatate. Iata cum arata meniul pe zile. Ziua 1 Mic dejun: Un cartof fiert fara sare si un borcanel de iaurt. Pranz: doi cartofi copti cu sare si un borcanel de iaurt.…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Dieta japoneza cu BANANE: dai jos 5 kg in 7 zile Consuma o banana in fiecare dimineata si poti pierde pana la 5 kilograme in doar o saptamana. Dieta nu necesita niciun efort deosebit si nicio schimbare speciala în rutina ta zilnica. Nu este deloc dificil, pentru ca în fiecare dimineata…

- Dieta cu seminte de in. „Arde” depozitele de grasime din corp Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate intr-o cura de slabire, deoarece conțin substanțe care stimuleaza arderea depozitelor de grasimi din corp. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv…

- Portocala si ou? Nu suna prea apetisant, nu? Ei bine, combinate fac minuni. Dieta cu portocale si oua este recomandata persoanelor supraponderale, in special pentru acelea care sufera de probleme de absorbtie si dermatologice, scrie realitatea.net.Potrivit secretele.

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- Portocala si ou? Nu suna prea apetisant, nu? Ei bine, combinate fac minuni. Dieta cu portocale si oua este recomandata persoanelor supraponderale, în special pentru acelea care sufera de probleme de absorbtie si dermatologice.

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Daca iți dorești cu ardoare sa slabești, este indicat sa adopți o dieta echilibrata. O soluție buna ar fi dieta indiana, care este un regim alimentar sanatos, care te ajuta sa slabești 8 kilograme intr-o saptamana, fara sa iți fie afectata sanatatea, scrie

- Inainte sa porneasca in aventura “Exatlon“, Anda Adam a apelat la o dieta minune, care a ajutat-o deja sa scape de sase kilograme in doar o luna. Pentru asta vedeta a renuntat la doua ingrediente: sare si zahar. Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantaretei de catre…

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Dieta cu POMELO. Scapi de kilogramele in plus in 12 zile Continutul scazut de calorii din pomelo recomanda acest fruct in curele de slabire. Pomelo poate inlocui gustarile bogate in calorii oferind in acelasi timp o valoare nutritiva. Iata ce presupune dieta cu pomelo: durata recomandata pentru…

- Daca vrei sa pierzi rapid câteva kilograme încearca dieta de 3 zile cu varza murata. O dieta cu varza murata nu tine mai mult de 3 zile, însa te asigura ca slabesti mai bine de 2.5 kilograme.

- Dieta daneza garanteaza pierderea in greutate, mai exact 20 de kilograme in 13 zile. Un alt avantaj al acestui regim alimentar este acela de a-ți pastra greutatea obținuta la finalul celor 13 zile. Aceasta dieta iți imbunatațești metabolismul și te ajuta sa estompezi celulita.

- Dupa ce a slabit 41 de kiograme in 11 luni, celebra prezentatoare TV Oprah Winfrey a impartasit in cadrul unei emisiuni cum arata meniul unei zile din viata ei, subliniind importanta alegerilor care sa satisfaca preferintele alimentare ale fiecarei persoane.

- Un cardiolog european recomanda dieta de 5 zile care promite o scadere in greutate spectaculoasa. Bazata pe oua, ca principala sursa de proteine, aceasta este recomandata numai persoanelor care nu au probleme de sanatate.

- Kilogramele sunt intotdeauna o problema pentru femei! Ce te faci daca la sfarsitul saptamanii ai o petrecere iar rochia ta preferata nu arata tocmai ok pe tine? Ei bine, exista o solutie! Dieta cu portocale te va ajuta sa ai o silueta frumoasa in doar 2 zile.

- Daca te-ai infruptat din toate bunatatile de Craciun si de Revelion inseamna ca ai pus cateva kilograme. Din fericire, specialistii in diete au gasit o solutie rapida pentru aceasta problema

- Atunci cand vrei sa slabesti, treci prin numeroase provocari atat la nivel fizic, cat si la nivel psihic. Pentru a depasi mai usor momentele dificile, Jesse, un fotograf de origine chineza, si-a inclus intreaga familie in acest proces anevoios.