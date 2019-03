Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu apa rece. Slabești in timp record. Dieta cu apa rece sau, mai simplu, dieta rece, te ajuta arzi caloriioe mai repede decat ai fi crezut. Consumul de apa și alimente reci topește grasimile.

- Dieta cu fibre vegetale se mai numeste „Regimul fibra” si este originara din SUA. Acest regim ofera zilnic oraganismului intre 30 si 50 de grame de fibre vegetale, cantitate recomandata de nutritionisti. In mod normal, consumul nostru zilnic de fibre se situeaza intre 15 si 20 g pe zi.

- Cel mai des este utilizata in prepararea bauturilor proaspete si naturale, in batoane energizante si ca supliment alimentar natural, insa ar fi bine sa stii ca, administrata zilnic, spirulina este capabila sa iti redea vitalitatea si starea de sanatate optima. Spirulina are un continut ridicat de proteine…

- Potrivit specialiștilor in nutriție, consumul de ghimbir te ajuta sa scapi de grasimea de pe abdomen pentru ca are capacitatea de a controla poftele culinare care conduc la excese. Lamaile sunt bogate in vitamina C și au un efect spectaculos ...

- Mai putina carne rosie, dar mai multe nuci! Este dieta propusa de un gurp de cercetatori pentru a prelungi viata oamenilor si a salva planeta. Expertii sustin ca daca oamenii ar urma aceasta dieta peste 11 milioane de decese ar putea fi evitate anual. Iar emisiile de gaze cu efect de sera ar fi reduse…

- Daca vrei sa scapi rapid de cateva kilograme in plus, inlocuieste micul dejun cu acest smoothie delicios si foarte sanatos. Accelereaza metabolismul si arde grasimile in plus din zonele cu probleme. Ingrediente 1 mar 1 portocala 1 grapefruit 1 banana un sfert de cana de migdale macinate 1 pahar cu apa…

- Pe langa cantitatea uriasa de Vitamina C, citricele contin acizi organici, iar astfel aceasta dieta este potrivita oricarei varste. Asa cum bine stim, citricele sunt ideale in combaterea racelii, a febrei, durerilor de cam si sunt folosite impotriva atacurilor de astm, bronsita si arteroscleroza. Si,…

- Dieta de 7 zile. Sarbatorile bat la ușa, dar te intrebi daca rochia preferata te mai incape? N-aur strica sa incerci dieta de 7 zile, prin care sa te asiguri ca Revelionul te prinde in cea mai buna forma. Ingredientul secret te ajuta sa slabești șase kilograme intr-o saptamana.