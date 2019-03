Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala ar avea un consum de doua ori mai mare decat cel de la Palatul Parlamentului, factura totala, la sfarsitul mandatului lui Ioahnnis (energie, gaze naturale, electricite) fiind de 1,5 milioane de lei, potrivit Jurnalul, citat de Antena 3. "Este o stire interesanta.…

- Dieta de primavara. Slabești rapid pana la 8 kilograme. Dieta de primavara este perfecta pentru acest inceput insorit de martie. Iți iei porția de vitamine și slabești mai repede decat ai fi crezut.

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in ianuarie 2019 la 4,78 miliarde de lei, in crestere cu 6,46% fata de suma raportata in decembrie 2018, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 7%, la 2,8 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Costa Rica este una dintre cele 50 de tari care l-au recunoscut pe liderul opozitiei Juan Guaido in functia de presedinte interimar si a dat membrilor guvernului presedintelui Nicolas Maduro un termen de 60 de zile sa paraseasca tara. Demersul opozantei Maria Faria a determinat autoritatile…

- Ai probleme cu greutatea? Atunci iti recomandam sa incerci cea mai sanatoasa dieta cu miere si scortisoara. Ai nevoie de putine ingrediente. Pofta de dulce va disparea si kilogramele in plus vor incepe sa se topeasca. Poti slabi 2 kg pe saptamana, fara sa iti modifici alimentatia.

- Daca nu te-a inzestrat mama natura cu un corp de zeița și ai incercat orice se putea pentru a slabi, cu siguranța și-a scapat dieta pe baza de ceapa, care este cea mai ieftina și mai eficienta dintre toate.

- Pe langa cantitatea uriasa de Vitamina C, citricele contin acizi organici, iar astfel aceasta dieta este potrivita oricarei varste. Asa cum bine stim, citricele sunt ideale in combaterea racelii, a febrei, durerilor de cam si sunt folosite impotriva atacurilor de astm, bronsita si arteroscleroza. Si,…

- DIETA uimitoare. Slabesti 30 de kg in doar doua luni. Nu da gres niciodata! Nutritionistii recomanda sa limitati consumul de carbohidrati, in special zaharurile, deoarece se dizolva repede in organism si se transforma in grasime. De asemenea, nu este recomandat consumul de grasimi animale. Cantitatea…