Dieta cu morcovi. SLĂBEŞTI 10 kilograme în 7 zile Luni Mic dejun: 1 grapefruit, un morcov mare crud. Pranz: o portie de carne fiarta de pui, 1 grapefruit, 2 morcovi mari cruzi. Cina: 2 portocale, 1 grapefruit, cereale fierte (fulgi de ovaz) fara unt si 2 morcovi cruzi. Marti Mic dejun: 1 grapefruit. Pranz: 1 morcov mare crud, o portocala, o portie de cereale fierte (fulgi de ovaz) fara unt. Cina: 1 morcov mare crud, o portocala. Miercuri Mic dejun: 1 grapefruit. Pranz: 1 grapefruit, 30 g carne slaba de vita, 1 morcov mare fiert. Cina: 1 grapefruit Continuarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

