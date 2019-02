Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu iaurt și cartofi. Slabești pana la 5 kilograme in 3 zile. Dieta cu iaurt și cartofi promite sa te ajute sa slabești pana la 5 kilograme in doar trei zile. Eficiența dietei difera de la un organism, la altul.

- Este perioada virozelor si a gripelor, iar intre aliatii de nadejde in lupta cu racelile se numara banala lamaie care, in amestec cu patrunjelul si mierea, combate eficient febra, este un bun bactericid, diuretic, remineralizant si antiseptic.

- Bogat in grasimi sanatoase, stimulent metabolic si furnizor de energie, avocado si-a castigat meritul in dietele de slabit. Una dintre cele mai apreciate diete este cea cu avocado. Slabește 5 kilograme in numai doua saptamani cu dieta cu avocado. Meniul complet pentru fiecare masa, se…

- Una dintre cele mai inedite diete este, fara indoiala, cea vin si ciocolata. De aceea, daca vrei sa te bucuri de o silueta de invidiat incearca aceasta dieta ce te va ajuta sa scapi de cateva kilograme.

- Oana Radu care prezinta alaturi de chef Nicolai Tand emisiunea &"Star Chef“, de la Antena Stars, a marturisit zilele trecute ca, desi a slabit foarte mult, a decis sa intre din nou la dieta.

- Dieta-minune a Roxanei Nemes a uimit pe toata lumea. Intr-un timp foarte scurt, blonda a aparut ca "trasa prin inel", iar fanii și-au dorit sa știe cum a reușit sa slabeasca. Iata cum a ”topit” vedeta peste zece kilograme intr-un timp record.

- Dieta cu kefir este una din cele mai bune solutii de dieta. Kefirul contine numeroase vitamine si minerale, dar si microorganisme care ajuta digestia si accelereaza metabolismul. Totodata, kefirul taie pofta de mancare, avand efecte benefice asupra siluetei, fara sa-ti afecteze sanatatea pielii.

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…