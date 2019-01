Sarbatorile au trecut, insa in urma lor au ramas kilogramele in plus de care nu poți scapa prea ușor. In ajutor vine o noua dieta, cat se poate de simpla: dieta cu citrice. Inca din antichitate fructele erau folosite in curele de slabire deoarece acestea conțin numeroase ingrediente sanatoase și pot fi consumate ca sucuri, dar și in alte preparate. Citricele nu conțin doar o cantitate uriașa de Vitamic C, dar sunt bogate in acizi organici, astfel ca aceasta dieta este recomandata indiferent de varsta, noteaza CSID. Dieta cu citrice – principalele ingrediente Daca vrei sa ții dieta cu citrice ai…