Stiri pe aceeasi tema

- Daca de 1 Mai, Ziua Muncii, ne-am ghiftuit cu mancare și bautura, trebuie sa ne gandim și la reversul medaliei: kilogramele in plus. Daca vreți sa scapați rapid de kilogramele in plus, puteți incerca sa varianta unei diete rapide, numita și dieta dupa 1 Mai.

- Dieta cu capșuni este una dintre cele mai rapide cai de a pierde in greutate. Spre deosebire de alte diete pe baza de fructe, dieta cu capșuni are o abordare mai agresiva pentru pierderea rapida in greutate.

- Vara se apropie cu pași repezi și este timpul sa adopți rapid un stil de viața sanatos! Kilogramele in plus nu in mai dau pace? Incearca dieta medieteraneana, o dieta simpla și la indemana oricui, care va face minuni cu silueta ta.

- Dieta cu apa rece. Slabești in timp record. Dieta cu apa rece sau, mai simplu, dieta rece, te ajuta arzi caloriioe mai repede decat ai fi crezut. Consumul de apa și alimente reci topește grasimile.

- Vara se apropie, așa ca orice doamna și domnișoara iși dorește sa aiba un corp perfect pe plaja sau la piscina. Daca te confrunți cu kilograme in plus și nu ai silueta de vis, poți obține niște forme apetisante cu ajutorul super-dietei cu banane verzi.

- Fuego a slabit foarte mult in ultima perioada de timp.Artistul a avut o dieta foarte bine stabilita. El a oferit detalii despre regimul sau. Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, a reușit sa scape de 15 kilograme.

- Mai sunt doar cateva luni pana la venirea verii, așa ca doamnele și domnișoarele trebuie sa-șim pregateasca corpul pentru plaja! Și, daca te confrunți cu cateva kilograme in plus, nu dispera, caci exista o soluție pentru orice problema.