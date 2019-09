Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu sfecla rosie te ajuta sa slabesti sase kilograme in doar o saptamana. Este foarte important sa bei de doua ori pe zi, inainte de pranz și inainte de cina, un pahar de suc de sfecla rosie, portocala și morcov.

- Castravetii mici, la greutatea de 37 g, au numai 4 calorii, dintre care 0,2 g de proteine si 0,5 g glucoza. O dieta cu varza murata nu tine mai mult de trei zile, insa te asigura ca slabesti mai bine de 2.5 kilograme. Varza murata combate retentia de apa, actionand ca un diuretic. In prima zi trebuie…

- Nu ai plecat inca in concediu, dar iti doresti sa ai o silueta de invidiat? Atunci trebuie sa incerci aceasta dieta de vara, ce este super eficienta si care te ajuta sa dai jos patru kilograme, in doar doua saptamani.

- Cauți o dieta care sa te ajute sa scapi rapid de kilogramele in plus? Cea mai eficienta, dar și gustoasa in același timp pare a fi cura de slabire pe baza de cartofi și iaurt. Slabești rapid pana la cinci kilograme in doar trei zile.

- A venit vara, asa ca mancarurile grele nu mai cad asa bine, iar daca ai grija de silueta ta, cu siguranta ar trebui sa renunti la ele, daca n-ai facut-o deja. Daca vrei sa arati mai bine pentru vacanta, sau pur si simplu sa te simti mai bine in propriul corp, iti propunem o dieta delicioasa, racoroasa…

- Una dintre cele mai eficiente diete si usor de tinut este, fara indoiala, dieta cu pepene galben. Urmata cu strictete timp de cinci zile, dieta cu pepene galben te va ajuta sa slabesti trei kilograme, dar si sa elimini toxinele din organism.

- O dieta ușor de ținut, in care sa ne infruptam cat dorim cu un desert delicios. Ei bine, aceasta dieta nu este un vis, ea chiar exista! Specialiștii recomanda dieta cu pepene verde tuturor celor care doresc sa piarda rapid kilograme.Conform expertilor in nutritie, daca vei urma dieta cu pepene…

- Dieta cu supa este una celebra printre vedetele de la Hollywood. Oprah, Kim Kardashian sau Blake Lively sunt doar cateva dintre cele care au incercat-o si pentru care a functionat. Iata cum slabesti 4 kilograme in 7 zile tinand dieta cu supa.