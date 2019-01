Dieta cu care slăbești în somn - Ce să mănânci înainte de culcare Consumul meselor inainte de a merge la culcare nu este obicei destul de bun, mai ales atunci cand vine vorba de alimente grase, greu de digerat. Dar, daca esti prea infometat si nu poti adormi din cauza asta, poti manca aceste ingrediente fara sa-ti fie teama ca te vei ingrasa sau ca vei avea dificultati in timpul somnului, scrie realitatea.net. 1. Smantana slaba



O ceasca de smantana slaba ii va oferi organismului proteinele necesare iar tie iti va usura somnul. Proprietatile probiotice ale acestui aliment va calma intestinele, de asemenea. 2. Cascaval



Doar o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

