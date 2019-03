Dieta cu care Monica Anghel a slabit intr-o luna si jumatate: “Imi iau pachetel cu mine”. Secretul sta in masa de pranz. In fiecare zi mananca

Monica Anghel s-a operat recent la coloana, dar vedeta se simte din ce in ce mai bine. Aceasta face recuperare medicala si sport, intr-un mod organizat, astfel incat sa nu aiba probleme si sa reuseasca sa-si revina in totalitate. Vedeta a marturisit ca a slabit foarte mult de cand s-a operat si a apelat la un medic care sa o ajute sa scape de kilogramele nedorite. „Am slabit 9 kg intr-o luna și jumatate. Am apelat la un doctor sa ma ajute sa slabesc. I-am spus ca visez tort, paine, covrigi, bere, si m-a intrebat daca vreau sa introduc aceste alimente in alimentatie, dar i-am spus nu. ” a povestit…