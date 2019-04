Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase s-a ingrașat 30 de kilograme dupa cea de-a treia sarcina și deși au trecut patru ani de cand a devenit mama din nou, aceasta nu a reușit sa mai slabeasca. Acum, fosta soție a lui Ilie Nastase s-a hotarat sa incerce o alta dieta, care spera sa dea rezultatele așteptate. „Totul a inceput…

- Sa scapi de grasimea de pe abdomen cu o simpla bautura este incredibil. Dar daca ar exista o solutie la aceasta problema frustranta? Daca ar exista o bautura naturala care sa te ajute sa scapi de grasimea de pe abdomen? Si mai ales, daca rezultatele sunt rapide? Citeste si Nicolae Guta a vrut…

- Sa nu uitati, in 90% din cazuri, dietele sau masurile pe care le iau oamenii pentru a slabi nu isi fac efectul deoarece acestea nu sunt respectate. Reduceti aportul de calorii. In ceea ce priveste pierderea in greutate, nu exista nicio modalitate de a reduce doar o anumita parte a…

- Ananasul este un fruct cu puternice proprietati de detoxifiere a organismului si te poate ajuta sa scapi de kilogramele nedorite. In plus de asta, dieta cu ananas aduce beneficii avand in vedere proprietatile nutritionale deosebite ale acestui fruct exotic.

- Usturoiul are un efect miraculos când vine vorba de scaderea în greutate. Este considerat a fi un bun supresor al apetitului si stimuleaza metabolismul sa arda în mod eficient depozitele de grasime.

- Ideal ar fi sa slabim repede si sa nu punem la loc kilogramele pierdute. De cele mai multe ori nu reusim, indiferent de dietele impuse. Specialistii afirma ca este mai sanatos sa slabim putin cate putin si ca acest lucru este posibil fara niciun fel de dieta, doar prin mici schimbari in stilul de viata.