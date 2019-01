Dieta cu avocado. Slăbește 5 kilograme în timp record fără să depui efort Bogat in grasimi sanatoase, stimulent metabolic si furnizor de energie, avocado si-a castigat meritul in dietele de slabit. Una dintre cele mai apreciate diete este cea cu avocado. Slabește 5 kilograme in numai doua saptamani cu dieta cu avocado. Meniul complet pentru fiecare masa, se consuma zilnic aceleași lucruri complet pentru fiecare masa, se consuma zilnic aceleași lucruri Mic dejun: o jumatate de avocado cu branza slaba Pranz: o jumatate de avocado taiat in bucatele si amestecat cu ou fiert, taiat cubulete, si un castravete mic sau ceapa verde Cina: o jumatate de avocado cu branza de vaci si 100 de grame de friptura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

