Stiri pe aceeasi tema

- Semințele de falaris, cunoscute drept semințele pentru canari, sunt ideale pentru alimentația noastra. Hrana destinata pasarilor de apartament are un conținut mare de aminoacizi și enzime și asta o transforma intr-un aliment benefic pentru sanatate.

- O dieta echilibrata presupune consumul de multe fructe și legume pentru a avea un corp sanatos. Așadar, ai nevoie de inspirație pentru a gati. Afla din articolul de pe a1.ro despre cateva rețete de dieta delicioase

- Adela Popescu a ramas cu cateva kilograme in plus dupa cea de-a doua sarcina și face eforturi mari, pentru a reveni la o silueta de vis. Artista a postat pe contul ei de Instagram cateva fotografii pentru a le arata fanilor sai ce sport practica, dar și cand va fi „trasa prin inel”.

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomanda persoanelor care vor sa slabeasca sa apeleze la dieta omului sarac inainte de a recurge la operații de micșorare a stomacului sau la diete hiperproteice precum Dukan.Mihaela Bilic a afirmat la emisiunea “Marius Tuca Show” ca se poate slabi printr-o…

- Urmand aceasta dieta puteta slabi intre 5 - 8 kilograme.Ziua 1 - supa si fructe (orice fel de fructe in afara de banane si struguri). Beti cat mai multa apa, suc de merisoare si ceai neindulcit.Ziua 2 - supa si legume, preferabil vegetale verzi. Evitati porumbul, mazarea si fasolea boabe.

- Daca de 1 Mai, Ziua Muncii, ne-am ghiftuit cu mancare și bautura, trebuie sa ne gandim și la reversul medaliei: kilogramele in plus. Daca vreți sa scapați rapid de kilogramele in plus, puteți incerca sa varianta unei diete rapide, numita și dieta dupa 1 Mai.

- Dieta cu capșuni este una dintre cele mai rapide cai de a pierde in greutate. Spre deosebire de alte diete pe baza de fructe, dieta cu capșuni are o abordare mai agresiva pentru pierderea rapida in greutate.

- Un incendiu izbucnit in aceasta seara in sudul Bacaului, in zona strazii Cireșoaia, da batai de cap pompierilor. Deși era de dimensiuni reduse cand a pornit, flacarile au inceput sa inghita repede din ce in ce mai multa vegetație, raspandindu-se pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.