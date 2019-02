Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre noi sunt dispusi la inceput de an sa-si revizuiasca regimul alimentar, astfel incat sa scape de kilogramele in plus acumulate de sarbatori. Majoritatea acestor intentii bune sunt sortite esecului, intrucat ne propunem lucruri extreme, greu de dus la bun sfarsit. Care este alternativa.

- Jennifer Aniston are o silueta de invidiat la cei 49 de ani ai ei. Iata care este secretul actriției! Jennifer Aniston este cunoscuta pentru un stil de viața sanatos, care implica o dieta bine pusa la punct și un program pe care il respecta cu tarie. Actrița are o dieta secreta care o ajuta sa slabeasca…

- Postul este o perioada benefica atat pentru suflet, cat si pentru trup. Multe persoane aleg sa tina chiar dieta in postul Craciunului pentru a combina sanatatea spirituala cu cea fizica. Daca si voi faceti parte din aceasta categorie, in continuare o sa va prezentam una dintre cele mai sanatoase si…

- Uscatorul de par te poate ajuta sa scapi mai repede de grasimea abdominala. Caldura te face sa transpiri si te ajuta sa scapi de lichidele in plus din corp. Citeste si Monica Anghel, marturisiri sfasietoare. Cu ce probleme s-a ales dupa ce a slabit drastic Poti folosi o compresa…

- Adoptarea unei alimentatii sarace in carbohidrati i-ar putea ajuta pe oameni sa slabeasca cel putin 10 kilograme in trei ani, sugereaza un nou studiu efectuat in Statele Unite, citat miercuri de Press Association. Beneficiile pe termen lung ar putea fi mai mari, sustin oamenii de stiinta dupa analizarea…

- Se știe ca in postul de 40 de zile al Craciunului, exista o serie de restricții culinare. Mancarea de post poate fi ofertanta cand vine vorba de slabit. Imbinand utilul cu placutul, iata ce dieta sanatoasa trebuie sa adopți pentru a putea slabi chiar și 5 kilograme in timpul postului.