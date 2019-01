Stiri pe aceeasi tema

- O dieta bogata in cereale integrale, care contin o cantitate importanta de fibre alimentare, poate tine la distanta numeroase afectiuni grave, precum diabetul si cancerul, conform concluziilor unui studiu publicat la sfarsitul acestei saptamani de o echipa de oameni de stiinta din Noua Zeelanda, citat…

- Potrivit cercetarilor realizate, aceasta dieta bazata in cea mai mare parte pe plante s-a dovedit s-a dovedit a fi foarte eficienta in pierderea in greutate, dar ajuta si la prelungirea vietii, reducand riscul bolilor de inima și mentinerea sanatatii creierului. Bogata in legume cu conținut scazut…

- Poate ai auzit si tu „teoria" conform careia o femeie insarcinata perfect sanatoasa nu va fi predispusa disconfortului creat de ameteli, greata, varsaturi, arsuri stomacale sau constipatie. De fapt, aceste neplaceri pot afecta fara discriminare orice gravida. Secretul este sa avem o dieta sanatoasa…

- O dieta saraca in proteine si bogata in carbohidrati ar putea fi cheia pentru o viata mai lunga si o imbatranire sanatoasa a creierului, sugereaza un nou studiu efectuat in Australia si citat marti de Press Association. Oameni de stiinta de la Universitatea din Sydney au ajuns la aceasta concluzie in…

- O alimentatie bogata in somon, pastrav si sardine poate reduce in mod semnificativ simptomele astmului la copii, potrivit unui studiu international condus de cercetatori din cadrul La Trobe University din Melbourne, potrivit Xinhua, informeaza Agerpres.Conform conducatoarei cercetarii, Maria…

- Diabetul a devenit o boalE din ce in ce mai des intalnitE in vremurile noastre. Dieta noastrE s-a schimbat dramatic in ultimii o sutE de ani, iar aceasta poate fi direct corelatE cu diabetul de tip doi.

- Te concentrezi mai greu și ți se pare ca memoria iți joaca feste? Atunci e timpul sa iei masuri. Exista mai multe alimente care iti pot ajuta creierul, pe care ar fi bine sa le incluzi in dieta ta. Fructe de padure Fructele de padure au cel mai mare continut de antioxidanti care au un rol protector…

