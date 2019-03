Stiri pe aceeasi tema

- Dieta de primavara. Slabești rapid pana la 8 kilograme. Dieta de primavara este perfecta pentru acest inceput insorit de martie. Iți iei porția de vitamine și slabești mai repede decat ai fi crezut.

- Din dorinta de a scapa de surplusul de kilograme adesea exista riscul sa apelam la diete extreme, insa iata care sunt cele mai bizare trucuri pe care te poti baza astfel incat sa ai rezultatul dorit.

- Dieta de 28 de zile sau dieta Spark a fost conceputa in 1996 de profesorul Chris Downie. Initial fiind plan alimentar personal, dieta de 28 de zile a luat amploare, devenind una dintre cele mai cautate din lume. Astfel, persoanele care urmeaza acest regim alimentar pot slabi pana la zece kilograme in…

- Daca vrei sa scapi rapid de cateva kilograme in plus, inlocuieste micul dejun cu acest smoothie delicios si foarte sanatos. Accelereaza metabolismul si arde grasimile in plus din zonele cu probleme. Ingrediente 1 mar 1 portocala 1 grapefruit 1 banana un sfert de cana de migdale macinate 1 pahar cu apa…

- In urma cu doua luni, Feli a dat naștere, insa acum arata de parca n-ar fi fost vreodata gravida. Vedeta le-a aratat tuturor cat de bine arata acum. Artista a postat pe rețelele sociale o fotografie in care fanii au putut sa vada cat de mult a slabit și cat de repede a ajuns la silueta pe care și-o…

- Este o dieta creata in anul 1970 de medicul american Herman Tarnower. Acesta a fost specializat in tratarea obezitatii. Dieta Scarsdale, meniu pe zile. Numele provine de la orasul in care medicul se afla cand a inventat dieta. Herman Tarnower cerceta cetoza (ketoza) si modul in care poti slabi. Regimul…