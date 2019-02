Diesel-ul a ajuns la cea mai redusă cotă de piață din ultimii 18 ani la capitolul mașini noi vndute n Europa Cota de piața a mașinilor diesel a atins cel mai mic nivel din 2001 încoace, în timp ce segmentul SUV, dar și mașinile electrice au avut cel mai bun an din istorie, arata datele companiei de cercetare JATO care includ 30 de țari europene. În topul pe modele, Dacia Sandero a fost la doar câteva sute de unitați de top 10, iar Duster a atins un nou record de vânzari.



Mașinile diesel au avut o cota de 36% pe piața mașinilor noi, cea mai mica din 2001 încoace/ Cota diesel-ului a fost de 44% în 2017, iar maximul a fost în 2011, când 55% dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

