Diego Maradona a lovit cu pumnul un suporter al echipei adverse

- Dorados de Sinaloa, echipa lui Diego Armando Maradona, a ratat titlul in Apertura ligii secunde din Mexic dupa a fost invinsa de Atletico San Luis cu 2-4 dupa prelungiri, in deplasare. In tur, caștigase cu 1-0 in prima manșa. Eliminat in prima manșa a finalei, dupa ce insultase și arbitrii, și jucatorii,…

- Diego Maradona a caștigat cu Dorados turul finalei, 1-0 in fața lui Atletico San Luis, dar a fost eliminat dupa ce s-a certat cu arbitrii și cu antrenorul advers. Apoi, a dat afara din teren un reporter! Chemat ca un salvator la Dorados de Sinaloa, Diego Maradona iși poate atinge obiectivul. Cand a…

- Antrenorul argentinian Diego Armando Maradona, de la Dorados de Sinaloa, din liga secunda mexicana, a primit o amenda din cauza declaratiilor facute dupa meciul cu Atletico San Luis la adresa arbitrilor, a anuntat Comisia de disciplina a Federatiei mexicane de fotbal, scrie agerpres.ro.

- Antrenorul argentinian Diego Armando Maradona, de la Dorados de Sinaloa, din liga secunda mexicana, a primit o amenda din cauza declaratiilor facute dupa meciul cu Atletico San Luis la adresa arbitrilor, a anuntat Comisia de disciplina a Federatiei mexicane de fotbal. Maradona a incalcat mai multe articole…

- Diego Maradona, legenda fotbalului argentinian, vrea sa-l aduca pe fostul mare atlet jamaican Usain Bolt la formatia pe care o antreneaza, Dorados de Sinaloa, care joaca in divizia a doua din Mexic, scrie ziarul...

- Diego Maradona a facut spectacol in vestiar, dupa ce Dorados de Sinaloa, echipa pe care o antreneaza, a caștigat cu 1-0 partida din deplasare cu Zacatecas Mineros."El Pibe D'Oro" a dat tonul petrecerii. Argentinianul a cantat și a dansat alaturi de jucatori.

- Dorados de Sinaloa, formația antrenata de Diego Maradona, s-a calificat in semifinalele play-off-ului de promovare in prima liga din Mexic. Dorados a caștigat astazi returul cu Zacatecas Mineros, scor 1-0, dupa egalul alb din tur. Golul victoriei pentru formația lui Maradona a fost semnat de ecuadorianul…

- Diego Maradona a fost prezentat oficial in noua sa funcție de tehnician al echipei din Liga a doua din Mexic, Dorados di Sinaloa, scrie Mediafax.In conferința de presa, Maradona a marturisit ca vrea sa munceasca și sa lase o parte din el la clubul care i-a oferit o noua posibilitate sa antreneze.…