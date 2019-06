Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona nu accepta jocul slab și inca un eșec al naționalei argentiniene, 0-2 in fața Columbiei, in primul meci din grupele Copa America: „Avem un prestigiu pe care l-am construit primind picioare, pumni". Diego Maradona s-a retras de la Dorados de Sinaloa din cauza problemelor de sanatate.…

- Argentina a pierdut partida de debut de la Copa America, 0-2 cu naționala Columbiei. Leo Messi, capitanul „pumelor", a petrecut nu mai puțin de 40 de minute dand explicații in fața camerelor TV. Argentina a pierdut dupa 12 ani un meci impotriva Columbiei și dupa 40 de ani un meci de debut la Copa America.…

- Echipa nationala de fotbal a Columbiei a produs prima surpriza la Copa America-2019. Intr-un meci al primei etape a grupei B, la Salvador-da-Bahia, discipolii antrenorului portughez Carlos Queiroz au invins cu 2-0 pe Argentina, finalista ultemelor doua editii asle campionatului

- Selectionata Columbiei a produs prima surpriza a turneului de fotbal Copa America 2019, sambata, la Salvador, prin victoria cu 2-0 (0-0) in fata nationalei Argentinei, finalista la ultimele doua editii. ''Los Cafeteros'' au castigat prin golurile marcate de Roger Martinez (71) si Duvan…

- Brazilia, gazda competitiei de fotbal Copa America 2019 si una din marile favorite, este cotata cu 51% sanse pentru castigarea turneului care debuteaza vineri la Sao Paulo, conform unui studiu matematic care tine cont de toate rezultatele inregistrate de nationalele participante in ultimii patru…

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Cupa debuteaza pe 14 iunie. Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi vizeaza sa aduca trofeul in Argentina. N-are niciun…

- Eurosport Romania a achiziționeaza drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare a competiției. Cupa debuteaza pe 14 iunie Chile este campioana en-titre, dupa ce a caștigat Copa America in 2016. Messi vizeaza sa aduca trofeul in Argentina.…

- Selectionata Venezuelei a dominat Argentina, in ciuda revenirii la echipa nationala a vedetei Lionel Messi dupa opt luni de absenta, impunandu-se cu scorul de 3-1(2-0), vineri la Madrid, intr-un meci amical de fotbal. Venezuela, locul 32 in clasamentul FIFA, s-a aratat nemiloasa in fata unei selectionate…