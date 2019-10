Stiri pe aceeasi tema

- Noua plangere in justitie, inaintata in aceasta saptamana de fostul agent de informatii Nicolas Ullens, ar putea pune in dificultate candidatura lui Reynders pentru postul de comisar european pentru justitie. Reynders este acuzat ca a incercat sa acopere o investigatie privind presupuse plati ilegale,…

- Dan Nica, europarlamentar PSD, a fost votat, in unanimitate, in ședința CEX de marți dupa-amiaza, sa fie propunerea Romaniei pentru postul de comisar european, in locul Rovanei Plumb, refuzata de Comisia JURI.știre in curs de actualizare

- Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției in Comisia Europeana, este acuzat de corupție și spalare de bani in Republica Democrata Congo, au anunțat autoritațile din țara sa. Acuzațiile ii sunt aduse de un fost membru al serviciilor de informații din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca era normal ca propunerea unui candidat pentru postul de comisar european care ii revine Romaniei sa fie din randul PSD si ca i-a spus liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, pe cine a nominalizat. Ea a fost intrebata la Craiova ce parere are despre faptul…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Un...

- Bulgaria l-a nominalizat pe actualul comisar european, Mariya Gabriel, pentru un nou mandat, a anunțat miercuri Guvernul de la Sofia, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Acuzații grave: ‘A platit galeria sa dea cu petarde’ Gabriel, in varsta de 40 de ani, deține din 2017…