Didier Balcaen, Speedwell: Achizitia unui teren nou trebuie sa iti ofere acelasi sentiment de incredere ca atunci cand te decizi sa iti schimbi job-ul

Stiri pe aceeasi tema

- UVT Agroland debuteaza in cupele europene, iar primul adversar este din Ungaria. Echipa se afla deja in țara vecina și așteapta partida de miercuri. „Este o premiera pentru club, este o premiera și pentru o parte din sportivele noastre. Sper sa fie de bun augur și sper sa fie inceputul unei…

- Prin acest Ghid, Ministerul Mediului urmareste cresterea numarului de persoane care isi produc energia electrica necesara consumului propriu, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, care duc la imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Citeste…

- Pentru copiii nascuti dupa data de 1 ianuarie 2018, statul roman vrea sa ofere suma de 10.000 de euro pentru a putea sa-si continue sutudiile, sa-si deschida o afacere sau sa-si cumpere o casa. O super veste la inceput de vara vine pentru copii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data…

- Primaria Zimnicea a cumparat, prin achizitie direct, pavaje tactile pentru amenajarea traseelor destinate nevazatorilor, investitia fiind in valoare de peste 140.000 de lei. Firma de la care s-a cumparat este a unui fost consilier local, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Romania inregistreaza cea mai mare scadere la nivelul UE in ceea ce privește percepția privind apartenența la Uniune. Potrivit ultimului eurobarometru publicat de Parlamentul European, in luna septembrie, 49% dintre romani susțineau ca statutul de membru UE este un lucru bun, in scadere cu 10 procente…

- Mai mult de jumatate dintre romani nu reușesc sa puna deloc bani deoparte, și cu atat mai puțin pentru momentul pensionarii, și aproape trei sferturi considera ca este necesara menținerea Pilonului II de pensii private. Datele reies din primul studiu sociologic național care a evaluat atitudinile…

- Roman Brașov participa, cu șanse reale, la mega-licitația de 700 de milioane de euro pentru achiziția de camioane militare a MApN. Producatorul român este terț susținator al giganților germani MAN și Rheinmetall. Concurența este reprezentata de italienii de la Iveco. Daca va fi declarat…

- Dorinta sau nevoia de a achizitiona anumite produse sau servicii a convins 8% dintre gospodariile din Romania sa faca un imprumut, cel mai des acesta fiind folosit pentru cumpararea in rate, inclusiv prin leasing, a unor bunuri, precum masini, echipament tehnic si electronic (50,9%), sau pentru plata…