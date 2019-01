Didei și Matei, ridicați de Poliție. Senator USR, informație gravă și neverificată, pusă în circulație De fapt, Cristian Mihai Dide a spus ca nu a fost așa, fiind tratat ”in limitele decenței”. In schimb, Sandu Matei susține ca a fost lovit, dar fara a aduce vreo dovada in acest sens. ”Acum sunt acasa, sunt bine, mi-am linistit copiii care au vazut tot felul de stiri false. Trebuie sa fac insa o clarificare, mai exact un dialog privat pe wp ce a fost preluat de presa. Da, am fost insultat si lovit in sectia de politie. Nu doream ca aceasta informatie sa devina publica, pentru ca este doar cuvantul meu contra cuvantului lor si nu o pot dovedi in niciun fel, pentru ca ne-au obligat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

