Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au luat-o in vizor pe Viorica Dancila. Mai nou, societatea civila o minimalizeaza, nu o demonizeaza, este de parere jurnalistul Val Valcu. Unii protestatarii merg la discuții cu premierul, in timp ce alții spun ca s-ar duce, dar nu considera ca i-ar ințelege. Sa luam doua cazuri:…

- Ordonanța de Urgența pe Codul Administrativ, care include și pensiile speciale pe pentru primari, a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social (CES). Votul este consultativ, iar premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul va intra saptamana viitoare in ședința de Guvern. Pe…

- Ședința urgenta la Guvern. Premierul Viorica Dancila, președintele executiv al PSD, Paul Stanescu, și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au o intalnire. Potrivit Romania TV, cei trei discuta despre transpunerea in lege a votului de la referendum, dar și chestiuni ce țin de politica…

- "Vreau sa spun primarilor ca voi adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ. Este important sa avem acest cod pentru a aduce ordinea in administratie", a precizat Viorica Dancila. Premierul a afirmat ca spera ca acest cod sa fie adoptat in scurt timp. "Este foarte asteptat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si primari din judetul Satu Mare, ca Guvernul va adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ. "Vreau sa spun primarilor ca voi adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ. Este important sa avem acest…

- O delegație a Asociației Comunelor din Romania, structura care reunește aproape 90% din primariile de la nivel național, i-a cerut, luni, ministrului Dezvoltarii, Daniel Suciu (PSD), intr-o intalnire la sediul ministerului, adoptarea de catre Guvern in regim de urgența a Codului Administrativ pe…

- In biroul lui Liviu Dragnea din Parlament are loc, la ora transmiterii acestei știri, o consultare intre liderul PSD și mai mulți parlamentari cu vechime in partid dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca ii respinge pe cei trei miniștri propuși de PSD la Justiție, Fonduri UE și Romanii de…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu a fost intrebata, miercuri, dupa sedinta de Guvern, daca s-a adoptat vreo ordonanta de urgenta pe justitiei. "Nu, categoric nu!", a raspuns ministrul, precizand ca nu doreste ca faca alte comentarii. Ecaterina Andronescu nu a dorit sa raspunda la intrebare,…