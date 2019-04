La aproape șase luni de la moartea lui Kim Porter, Diddy a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale fostei sale soții și promisiunea pe care i-a facut-o inainte de a muri. Sean „Diddy” Combs a vorbit pentru prima data despre decesul lui Kim, care a murit din cauza unei pneumonii lombare. „Cu trei zile inainte sa moara, nu se simțea bine”, a afirmat artistul in varsta de 49 de ani, citat de The Mirror . Acesta a explicat ca Porter „avea gripa” astfel ca „a trimis copiii la mine pentru a nu se imbolnavi”. „Intr-o noapte am verificat-o și mi-a spus: Puffy, sa ai grija de copiii mei. Mi-a spus…