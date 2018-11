Stiri pe aceeasi tema

- Dictionarul Oxford a desemnat ''toxic'' cuvântul anului 2018, dupa ce acest adjectiv a devenit ''o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului'', de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate, relateaza vineri Xinhua.

- Editorii prestigiosului dictionar al limbii engleze Collins au decis miercuri ca "single-use" ("de unica folosinta") este cuvantul anului 2018. Potrivit editorilor britanici, campaniile de reducere a poluarii cu plastic au determinat o crestere de patru ori a frecventei de folosire a acestui termen…

- Primele zece cuvinte ale anului alese de Collins Dictionary au legaturi cu miscarea #MeToo, Brexit, Cupa Mondiala si mediul inconjurator. „Single-use" descrie obiecte „a caror raspandire necontenita este de vina pentru distrugerea mediului si afectarea lantului trofic", potrivit Collins, citat de AFP.…