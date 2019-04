Stiri pe aceeasi tema

- Dictionarul Merriam-Webster a adaugat 640 de cuvinte si definitii noi in indexul sau, reflectand evolutia utilizarii cuvintelor in limba engleza, relateaza dpa. "Snowflake" (fulg de nea) inseamna, de asemenea, cineva care este prea sensibil, in timp ce "peak" (varf) poate fi definit ca ceva ajuns la…

- Calin Popescu Tariceanu a depus la Senat un proiect de lege care introduce obligația pentru ministere, autoritați publice centrale și cele din subordinea lor, consiliile locale și județene ca 10% din autoturismele pe care le achiziționeaza sa fie electrice, informeaza Mediafax.Inițiativa legislativa…

- Norvegia este considerata "raiul electricelor", judecand și dupa faptul ca o treime dintre mașinile vandute in 2018 in statul scandinav au fost 100% electrice. Creșterea numarului de mașini electrice ridica insa probleme tot mai mari cand vine vorba de gasirea unei stații de incarcare, cu toate ca Norvegia…

- Doi economisti recunoscuti, Iancu Guda si Andrei Caramitru, au sustinut duminica seara ca miza taxei pe lacomie are drept scop nationalizarea bancilor, care vor intra in faliment, si schimbarea conducerii BNR pentru a detine controlul asupra acestei institutii, care va fi obligata sa tipareasca bani…

- Acum, Andrei Caramitru a revenit cu un mesaj prin care a spus ca se bucura de rumoarea creata prin postarea inițiala. ”Sunt uimit de amploarea imensa pe care o simpla postare pe FB a avut-o. Și de reacțiile pasionale care au aparut:- PSD, ALDE și A3 au reacționat violent. Asta e foarte…

- Siegfried Muresan, europarlamentar PNL si purtator de cuvant al PPE, a criticat-o dur pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a declarat ca alesii PPE sunt vinovati de faptul ca la Bruxelles s-a promovat o imagine negativa a Romaniei.