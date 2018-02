Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, nu e de acord cu Gigi Becali, care l-a criticat pe portarul Andrei Vlad dupa meciul cu Dinamo, scor 2-2, și a transferat un nou goalkeeper in persoana lui Cristi Balgradean. "Eu luam un portar, cum am spus, cu cateva etape inainte. ...

- Gigi Becali a anunțat ca va transfera de urgența un portar pentru a-l inlocui de Andrei Vlad, notat cu 3 in Gazeta Sporturilor, in Dinamo - FCSB 2-2. "MM și Dica mi-au spus ca daca il dam pe Nița suntem pe cale sa pierdem campionatul. Trebuie sa ii dau și lui șansa asta. Nu trebuie sa acoperim niște…

- De ce au innebunit Lacatuș și Iovan. S-a intamplat la Cheile Gradiștei, la primul amical din cantonament montan. CSA Steaua (liga a patra București) a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Cetate Risnov (Brașov). Cetate Risnov (L3) a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1) meciul amical disputat miercuri,…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online.

- Gigi Becali și Vasile Miriuța au purtat un lung dialog in direct, la TV Digi Sport. Au vorbit despre partida dintre FCSB și Dinamo de duminica, dar și despre duelul pe care formația roș-albastra il va disputa joi, cu Lazio. V.M: "Am un mare respect pentru Gigi Becali" (in momentul in care patronul FCSB…

- Lupta pentru suprematia din fotbalul romanesc s-a terminat la egalitate. FCSB - CFR Cluj a fost 1-1 dupa un meci in care calitatea ofensivelor celor doua echipe si felul in care acestea au speculat fazele importante au acoperit un pic din impresia lasata de ezitarile defensivelor. Desi ambele tabere…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii criticati de finantatorul Gigi Becali dupa meciul cu Gaz Metan Medias din etapa precedenta stiau ca se poate intampla acest lucru atunci

- Aleșii locali hușeni și-au dat avizul de principiu ca organizațiile care desfașoara activitați umanitare sa fie ajutate cu fonduri de la bugetul local. Cele mai mari sume ar urma sa ajunga la Asociația Comunitara “Totul pentru viața”, care va primi 6.500 de lei/luna, și la “Star of Hope Romania” – punct…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca a jucat fotbal la Dinamo și a declarat ca ii respecta pe suporterii echipei roș-albe pentru coregrafiile pe care le fac. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, in tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima.…

- Desi a castigat lupta cu raceala si a cantat ireprosabil imnul national al Americii la Super Bowl 2018, au existat si voci care au criticat-o pe Pink pentru momentul in care si-a scos din gura pastila de gat chiar inaintea prestatiei. Gurilor rele, Pink le-a raspuns in stilul caracteristic.

- Devis Mangia, antrenorul lui CSU Craiova, s-a aratat extrem de deranjat de faptul ca Gigi Becali continua sa declare public ca-l dorește pe Alexandru Baluța și ca va achita clauza acestuia de reziliere. Patronul de la FCSB a incercat toata iarna sa-l transfere pe mijlocașul de 24 de ani, insa Becali…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- Ultimele noutați despre plecarea lui Gnohere! Alt jucator de la FCSB a fost ochit de un club uriaș! Francezul Harlem Gnohere, in varsta de 29 de ani, golgheterul celor de la FCSB in toamna (16 goluri in 30 de partide) este pe picior de plecare in China , lucru anunțat ieri de Gigi Becali. „Mai sunt…

- Casele ridicate de Gigi Becali la Rast sunt scoase la vanzare. In primavara anului 2006, Dunarea s-a revarsat cu putere peste satul din județul Dolj și a distrus 800 de case. 4000 de oameni au fost nevoiți sa doarma sub cerul liber. Guvernul a alocat atunci 15 milioane de euro ca ajutor de urgența,…

- Cearta in fotbalul romanesc. Dumitru Dragomir: ”Adrian Porumboiu m-a curațat”! Porumboiu: ”M-a talharit de doua titluri”! Din parteneri la masa de poker, Dragomir și Porumboiu au ajuns la cuțite. Invitat astazi la ”Interviurile Libertatea Live”, Dumitru Dragomir (71 de ani) a vorbit despre momentul…

- O bomba foarte puternica care fusese ascunsa intr o ambulanta a explodat la un punct de control aflat in apropierea cartierului cu institutii de stat si ambasade, din Kabul Afganistan. Cel putin 95 de oameni au fost ucisi si alti 158 raniti intr un atentat comis la Kabul, dar bilantul este unul provizoriu,…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil, acesta fiind comandant de tanc. Laura Codruța Kovesi, care de curand a fost prezenta la interviurile live Libertatea , este o persoana credincioasa. Procurorul șef al DNA, care este foarte rezervata atunci cand vine…

- Dupa ce l-a transferat pe Valerica Gaman, FCSB a ajuns la un acord și cu Cristi Tanase, care revine la formația roș-albastra. Mijlocașul de 30 de ani a fost astazi la palatul lui Gigi Becali și a semnat din postura de jucator liber de contract, dupa ce și-a reziliat ințelegerea cu Karabukspor. "Cristi…

- Deputat PNL Bogdan Hutuca i-a cerut, joi, fostului presedinte ANAF, Gelu Diaconu sa nu transforme razboiul pe care il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, afirmand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte” ale ANAF.”Imi…

- Noul avion achiziționat de compania Dedeman, a fraților Paval este un Embraer EMB-505 Phenom 300, una dintre cele mai vandute aeronave business din lume. Phenom 300, produsa de brazilienii de la Embraer, poate atinge viteza de 834 km/h și are o capacitate de 6 persoane. Prețul de lista al…

- HOROSCOP 15-21 ianuarie 2018 BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, ședințe, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niște responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba,…

- Junior Morais a comentat criticile care au venit din partea lui Gigi Becali in momentele in care fundașul stanga facea meciuri mai slabe. "A uitat fotbalul", declara Becali la finalul ultimelor meciuri din 2017 la adresa lui Morais. "Ce sa se supere domnul Becali? Nu, incerc sa-mi fac treaba cat mai…

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea."(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat el,…

- Presedintele american Donald Trump s-a descris sambata ca un "geniu foarte stabil", dupa publicarea cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" , care pune sub semnul intrebarii capacitatea sa de a-si face treaba, relateaza Reuters.

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, reduceri tarifare la "Trenurile Zapezii" care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de 25% de luni pana…

- Dupa ce orele trecute s-a tot analizat parerea pe care a exprimat-o, cu privire la legea privind statutul Casei Regale, speculandu-se ca s-ar putea ca Guvernul sa dea aviz negativ proiectului, Mihai Tudose a venit cu lamuriri. “Eu mi-a exprimat un punct de vedere personal, inca nu este un punct de vedere…

- Constantin Budescu considera ca experimentele dictate de Gigi Becali din loja au costat-o pe FCSB in meciul cu Astra, scor 0-2, dar și in celelalte partide pe care roș-albaștrii le-au pierdut in ultima vreme. Dica a comentat azi declarația lui Budescu, fotbalist care cel mai probabil i-a avut ca ținte…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Inainte de meci, Gica Hagi a vorbit la conferința de presa despre fostul sau jucator, Dragoș Nedelcu, ajuns la FCSB, și despre faptul ca patronul FCSB,…

- Comisia condusa de Florin Iordache (PSD) se intruneste, in zi de doliu national, de la ora 11:00. Cel mai sensibil punct aflat pe agenda comisiei este redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, care il vizeaza direct pe Liviu Dragnea. Un alt punct controversat se refera la un amendament depus de…

- Adrian Despot a plans cu lacrimi dupa ce concurenta sa, Andrada Cretu, a cantat. Despot plangea atat de tare, incat de trei ori cand i s-a dat cuvantul, nu a fost in stare sa formuleze o fraza, informeaza businessmagazin.ro. Andrada a interpretat „Nothing Else Matters”, de la Metallica, iar Despot a…

- Problemele echipei lui Gigi Becali dupa pierderea numelui ”Steaua” sunt, pe termen lung, mai mari decat anticipa finantatorul. Numarul spectatorilor la meciurile de pe teren propriu a scazut constant si vizibil in ultimii ani, motiv pentru care cheltuielile de inchiriere a Arenei Nationale sunt…

- Mesajul tanarului descumpanit In calitate de tanar cetatean al municipiului Vaslui, proaspat absolvent de studii superioare, as vrea sa cer un sfat domnului primar ing. Vasile Paval, insa ar putea trage cu ochiul pe scrisoarea mea si ceilalti “pioni principali” care se ocupa de soarta judetului si a…

- Gigi Becali il critica pe Iuliu Mureșan pentru declarațiile dinaintea meciului caștigat cu FC Botoșani, scor 3-0, și spune ca daca CFR Cluj il va transfera pe Alexandru Ionița de la Astra iși va slabi echipa. "Nu comentez tampeniile lui Mureșan. El era om serios, dar nu știu ce l-a facut sa declare…

- Din punct de vedere tehnic, in cazul unui reactor nuclear, este efectiv imposibil sa anunti anticipat oprirea "fortata", asa cum sustine deputatul PNL Virgil Popescu. Astfel raspunde Nuclearelectrica acuzatiilor de joi ale lui Virgil Popescu ca Nuclearelectrica a mintit public, anuntand o oprire proactiva…

- Anghel Iordanescu și Mihai Stoichița, foști antrenori la Steaua, au vorbit recent despre scandalul Gigi Becali și Armata și au lasat ipoteza unei impacari intre cele doua parți. Generalul Cristian Petrea, președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a reacționat dupa aceste declarații și a spus…

- Laurențiu Reghecampf e de parere ca unii dintre jucatorii FCSB-ului nu mai evolueaza la adevarata lor valoare din cauza faptului ca au ajuns sa caștige foarte mulți bani. "Uite, eu i-am zis lui Gigi ce fel de jucatori trebuie sa ia, care e profilul, daca vrea sa defileze in campionat. Trebuie sa aduci…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre planurile lui Gigi Becali și a dat detalii despre baza de pregatire pentru juniori pe care o construiește la Berceni, spunand ca va fi una dintre cele mai impresionante din Europa. "Nici Ajax nu are ce face Becali. Sunt 2-3 terenuri cu iarba…

- Insa, Budescu si compania vor juca pe un stadion pustiu, scrie telekomsport.ro Aseara se vandusera putin peste 3.500 de bilete, ceea ce inseamna doar 6% din capacitatea Arenei Nationale. Citeste si Gigi Becali asteapta noi intariri. Va transfera trei jucatori la FCSB Chiar daca cel…

- Denis Draguș este ultimul fotbalist al Viitorului care i-a atras atenția lui Gigi Becali, grație reușitei spectaculoase din Cupa Romaniei, unde Viitorul a fost eliminata de FC Botoșani (2-3). Mijlocașul ofensiv de 18 ani a marcat printr-o execuție spectaculoasa cu calcaiul in meciul de Cupa și i-a atras…

- „Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind locurile istorice unde se organizeaza Targul de Craciun. Piata Victoriei este piata celor care doresc sa se manifeste, nu un loc al muzicii, culturii sau diversiunii. In oricare dintre cele doua locuri cant cu drag si imi doresc sa…

- Alaturi de Denis Alibec si de Constantin Budescu, Catalin Golofca este unul dintre jucatorii care au dezamagit teribil in ultima vreme la FCSB. Considerat un super-fotbalist in momentul in care a semnat cu vicecampioana Romaniei, fostul jucator de la FC Botosani a cazut repede in dizgratia lui Gigi…

- Denis Alibec nu mai este singurul jucator de la FCSB care l-a dezamagit crunt pe Gigi Becali. Constantin Budescu ii calca serios pe urme atacantului. Ba mai mult, „Sarmaluta” a inceput sa fie si obraznic!

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca va propune in viitoarea Adunare Generala a LPF aducerea de arbitri straini la meciurile din play-off-ul Ligii I. „Pentru ca nu avem arbitri de anvergura care sa arbitreze fotbalul nostru din play-off”, a explicat el. Horatiu „Sfesnic” este cel mai…

- Constantin Budescu considera ca experimentele dictate de Gigi Becali din loja au costat-o pe FCSB in meciul cu Astra, scor 0-2, dar și in celelalte partide pe care roș-albaștrii le-au pierdut in ultima vreme. "La gol cred ca a fost fault la mijlocul terenului, dar asta e. Arbitrul n-a vazut. Nu ne-a…

- Un nou studiu scoate la iveala faptul ca un singur „like” pe Facebook este de ajuns pentru advertiseri pentru a te incadra intr-o anumita categorie, potrivit Business Insider. Personalizarea reclamelor de pe Facebook in functie de profilul psihologic al utliziatorilor – nu doar potrivit…

- Premierul Tudose a criticat Banca Nationala Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose a declarat joi, 23 noiemnrie, într-un interviu televizat, ca legea pensiilor este în lucru si ca este posibil sa fie gata anul viitor. El a precizat ca la Ministerul Muncii…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca jucatorii pregatiti de Nicolae Dica parca au uitat fotbalul la meciul cu Viktoria Plzen, scor 0-2, in grupa G a Ligii Europa."Parca am uitat fotbalul. S-a vazut relaxarea, Filip era depasit, Junior Morais parca nu-l recunosc. O sa…