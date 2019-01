Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o miscare deloc surprinzatoare, date fiind in special speculatiile care au aparut dupa concedierea lui Nicolae Dica, Gigi Becali l-a instalat in functia de antrenor al FCSB-ului pe Mihai Teja. Tehnicianul care a condus Gaz Metan Medias in prima parte a campionatului si-a dat...

- Gigi Becali a vorbit cu mai mulți antrenori in ultimele zile pentru preluarea bancii tehnice a lui FCSB, iar Mihai Teja a fost ales drept inlocuitor al lui Nicolae Dica. Deși a recunoscut ca a discutat cu Teja și cu Dan Alexa, Becali a evitat subiectul legat de venirea lui Edi Iordanescu. Fiul lui Anghel…

- Dan Alexa (40 de ani) a pierdut lupta de la distanta cu Mihai Teja (40 de ani) pentru postul de antrenor la FCSB, iar acum dezaluie motivele care l-au facut pe Gigi Becali sa nu-l aleaga drept succesor al lui Nicolae Dica. Pe langa neintelegerile cu Mihai Stoica, "Chirugul" considera...

- Cosmin Olaroiu se opune venirii unor antrenori precum Marius Șumudica sau Dan Alexa la FCSB, tehnicieni care au alte simpatii. In schimb, Mihai Teja, alesul lui Gigi Becali, se incadreaza perfect celor spuse de fostul antrenor al roș-albaștrilor. "Eu cred ca antrenorul care vine la Steaua trebuie sa…

- Mihai Teja, 40 de ani, alegerea lui Becali pentru banca FCSB, a oferit un interviu pentru GSP in care a vorbit despre cariera de antrenor. A comentat și detalii legate despre Darius Olaru, fotbalist aflat pe lista FCSB-ului, dar au ieșit la iveala și preferințele celui care cel mai probabil ii ia locul…

- Cei doi s-au ințeles asupra colaborarii, iar Teja, care in prezent antreneaza la Gaz Metan, revine la FCSB, acolo unde a fost antrenor secund. De-a lungul carierei, Mihai Teja a fost antrenorul lui U Cluj, al Romaniei U21, al lui Dinamo, al celor de la Pandurii. In vara, a preluat-o pe Gaz…

- Mihai Teja este unul dintre antrenorii favoriți pentru a-l inlocui pe Nicolae Dica, plecat dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-2. Mihai Stoichița are numai cuvinte de lauda la adresa lui Teja, pe care l-a avut ca secund in perioada in care a pregati-o pe FCSB. "Mihai Teja e un antrenor foarte bun.…

