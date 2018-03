Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce parea sa fie o noua rușine pentru Manchester United s-a transformat intr-o victorie minunata contra lui Palace, 3-2, venita tarziu, dar cu un gol de poveste al lui Matici, refuzat de Conte la Chelsea. VEZI AICI VIDEO Problemele din apararea lui United au aparut in primele minute. Dupa nici un…

- Formatia Manchester United a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Crystal Palace, in ultimul meci al etapei a XXIX-a a campionatului Angliei, in care a revenit de la 0-2. Gazdele au inscris prin Townsend ’11 si Van Aanholt ’48.Manchester United a micsorat din diferenta…

- Formatia Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chelsea, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Angliei. Golul a fost marcat de Bernardo Silva, in minutul 46.Ultima partida a etapei, Crystal Palace – Manchester United, se va disputa luni. Manchester…

- Arsenal a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Brighton, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Angliei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Dunk ‘7 si Murray ’26. Pentru Arsenal a inscris Aubameyang, in minutul 43. Partida Manchester City – Chelsea…

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- PSG a caștigat la scor de neprezentare, scor 3-0, derby-ul susținut pe teren propriu in runda a XXVII-a din Ligue 1 contra celor de la Marseille. Disputat in fața a aproximativ 48 mii de spectatori, meciul de pe „Parc des Princes” dintre PSG și Marseille a fost la discreția liderului din Ligue 1 care…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO – LIVE Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Arsenal Romania Supporters Club organizeaza vizionarea…

- Manchester United a obținut victorie in cel mai așteptat meci din cadrul etapei cu numarul 28 din Premier League. Echipa lui Jose Mourinho a caștigat pe teren propriu partida cu Chelsea Londra, scor 2-1.

- Manchester United și Chelsea joaca astazi, de la ora 16:05, in derby-ul etapei cu numarul 28 din Premier League. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport și liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro. liveSCORE de la 16:05 // Man. Utd. - Chelsea United vine dupa un egal in Liga Campionilor,…

- RB Leipzig, formatie care joi va intalni pe teren propriu in mansa retur din cadrul 16-imilor de finala ale Eurpa League formatia Napoli intr-un meci care se reia de la scorul de 3-1, a pierdut in runda a XXIII-a in deplasare meciul cu Eintracht Frankfurt . Partida a fost una foarte disputata, centralul…

- Lazio Roma, a avut un ultim test reusit in Serie A inaintea returului de joi de pe „Olimpico” contra vicecampioanei Romaniei din cadrul 16-imilor de finala ale Europa League. Cu Stefan Radu titular, internationalul nostru fiind pe teren 80 de minute de joc, romanii au castigat la pas, fara sa forteze,…

- Getafe a invins fara drept de apel la scor de neprezentare, scor 3-0 (1-0) formatia Celta Vigo in ultimul meci din cadrul etapei a XXIV-a din La liga. Victoria gazdelor a fost obtinuta gratie reusitelor semnate de Angel (min.37, 85) si Molina (min.51). In urma succesului obtinut in fata celor de la…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Tottenham s-a impus cu 1-0 in fața celor de la Arsenal, in derby-ul Nordului Londrei. Șocant jocul "tunarilor" in repriza a doua. Au fost nimiciți de Spurs, care puteau marca ușor cinci-șase goluri intr-o jumatate de ora stupefianta. Cand ești la Arsenal și ai o asemenea repriza secunda, ingrozitoare,…

- Patrice Evra a semnat cu West Ham United. Fostul capitan de la Manchester United se intoare in Anglia. Fundașul stanga a rupt contractul cu Olympique Marseille, care il suspendase dupa episodul violent din Liga Europa, cand a lovit un suporter al formației Vitoria Guimaraes. Francezul in varsta de 36…

- David De Gea și-a modificat pretențiile salariale pentru a semna prelungirea contractului, dupa ce a aflat cat caștiga noul sau coleg Alexis Sanchez la Manchester United. Pentru a-l convinge pe chilian sa vina pe Old Trafford, șefii lui United i-au oferit cel mai mare salariu din Premier League, 505.000…

- Arsenal a zdrobit pe teren propriu Everton, scor 5-1 (4-0) intr-un meci jucat in etapa a XXVI-a din Premier League.A Tunarii au reusit o repriza de vis, intrand la cabine cu avantaj de patru goluri dupa reusitele lui Ramsey (min. 6,19) si Koscielny (min. 14) si Aubameyang (min.39).A

- In aceasta dupa-amiaza au avut loc șase meciuri din cadrul etapei a 26-a din Premier League. Manchester United a trecut rapid peste eșecul cu Tottenham de etapa trecuta, 0-2, și s-a impus pe teren propriu cu Huddersfield, scor 2-0. "Diavolii" au deschis scorul in minutul 55, prin Lukaku, care a inscris…

- Burnley – Manchester City este primul meci al etapei a 26-a din Premier League. Alte partide interesante sunt Arsenal – Everton și Liverpool – Tottenham. Sambata, 3 februarie 14:30 Burnley – Manchester City 17:00 Bournemouth – Stoke City 17:00 Brighton & Hove Albion – West Ham United 17:00 Leicester…

- Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata astfel de probleme.

- Numit in mai 2016 in locul lui Louis van Gaal, portughezul a castigat cu United in sezonul trecut Supercupa Angliei, Cupa Ligii engleze si Europa League. In actuala stagiune, "diavolii rosii" sunt pe locul doi in Premier League, la mare distanta de liderul Manchester City, si continua cursa in Liga…

- Telenovela ultimelor saptamani din Premier League s-a incheiat. Manchester United l-a luat pe fotbalistul chilian Alexis Sanchez de la Arsenal Londra si l-a dat in schimb pe armeanul Henrik Mhitarian.

- Internationalul chilian Alexis Sanchez, atacantul vedeta al echipei de fotbal Arsenal Londra, s-a transferat oficial la Manchester United, care l-a cedat la schimb pe mijlocasul armean Henrih Mhitarian, au anuntat cele doua cluburi din Premier League. Potrivit presei britanice, noul contract…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, având un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Alexis Sanchez, unul dintre cei mai vanati fotbalisti in aceasta fereastra de transferuri, este foarte aproape de a se desparti de Arsenal si de a semna cu Manchester United, insa chilianul ar mai fi fost dorit si de alti granzi din Premier League, precum Liverpool sau Manchester City. ...

- Etapa a 24-a din Premier League a fost perfecta pentru granzii din Anglia, care s-au impus. Arsenal a rezolvat meciul cu Crystal Palace dupa doar 22 de minute, cand avea deja 4-0, insa oasepeții au marcat și ei un gol de onoare Montreal ('6), Iwobi ('10), Koscielny ('13) și Lacazette ('22) au marcat…

- Holger Betz (39 de ani) este fotbalistul german care a petrecut cei mai mulți ani la același club. El joaca din 1993 pentru SSV Ulm, formație care activeaza acum in liga a patra. Cand vine vorba de fidelitate, nimeni nu-i poate lua fața lui Holger Betz. Acesta a devenit jucatorul lui SVV Ulm cu 25 de…

- Betis Sevilla s-a impus spectaculos cu scorul de 3-2 (2-1) formatia Leganes in ultimul meci al rundei a XIX-a din Spania. Gazdele au condus cu 2-0 gratie reusitelor lui Tello (min.20) si Joaquin (min.40), insa oaspetii au reusit sa reduca din handicap cu un minut inaintea pauzei prin Gumbau.A

- Alexis Sanchez (29 ani) este tot mai aproape de o plecare de la Arsenal. Atacantul chilian n-a jucat deloc in meciul de campionat cu Bournemouth, scor final 1-2. Relațiile jucatorului sud-american cu trupa lui Arsene Wenger s-au racit dupa ce Manchester United și rivala acesteia, City, și-au manifestat…

- Semifinalele Cupei Ligii Angliei 2018, prima manșa. Manchester City, victorioasa. Miercuri, Chelsea – Arsenal. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) au participat doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru…

- Presa din Anglia și Franța anunța ca Manchester United și PSG s-au ințeles pentru transferul lui Lucas Moura, fotbalist care și-a dat și el acordul pentru a juca in Premier League. Canal + și Daily Star anunța ca Manchester United va plati 25 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lucas Moura, brazilian…

- Clubul englez de fotbal Stoke City a anuntat ca l-a demis pe antrenorul Mark Hughes, care pregatea de patru ani si jumatate echipa, aflata acum pe locul 18 in Premier League, primul retrogradabil. Fost atacant important al nationalei Tarii Galilor si al unor echipe ca Manchester United,…

- Everton și Manchester United joaca astazi, de la ora 19:30, intr-un meci din etapa a 22-a din Premier League. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gazdele lupta pentru un loc in cupele europene, aflandu-se in acest moment pe locul 9, cu 27 de puncte, in timp ce United e pe poziția…

- Arsene Wenger va ajunge astazi la 810 partide pe banca lui Arsenal, in disputa cu Crystal Palace, și il va egala pe Sir Alex Ferguson, antrenorul legendar al lui Manchester United. Statistica se refera doar la perioada de cand prima divizie din Anglia a luat denumirea Premier League, din 1992. Altfel,…

- Formatia Manchester City, liderul campionatului Angliei, a invins, miercuri seara, in deplasarem cu scorul de 1-0, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei. Pentru Manchester City a fost a 18-a victorie consecutiva in Premier League.Golul a fost marcat…

- Ocupanta locului 2 din Premier League, Manchester United, nu a reusit decat o remiza cu mai modesta Burnley, 2-2, marti seara, pe Old Trafford, in etapa a 20-a din prima liga valorica engleza de fotbal. Oaspetii, locul 7 in clasament, au fost la un pas de a produce o mare surpriza, conducand…

- Bristol City, echipa aflata pe locul al treilea in liga a doua din Anglia, a furnizat surpriza serii in sferturile Cupei Ligii, eliminand-o din competitie pe Manchester United, detinatoarea trofeului. S-a incheiat 2-1 pentru Bristol, golul calificarii fiind inscris in al treilea minut al prelungirilor.

- Fundașul stanga al lui Juventus Torino, Alex Sandro, ar putea evolua din iarna in Premier League. Potrivit publicației Daily Mirror, Sandro este dorit de Manchester United. Aceeași sursa susține ca englezii sunt pregatiți sa ofere 60 de milioane de lire sterline pentru a-l aduce din luna ianuarie pe…

- Manchester City a bifat a 16-a victorie consecutiva in Premier League, dupa ce a invins-o pe Tottenham, sco 4-1, in etapa a XVIII-a. Echipa lui Guardiola este de neoprit in campionatul Angliei, avand un avans de 14 puncte fata de urmatoarele doua clasate: Manchester United (are un joc in minus) si Chelsea.

- Jose Mourinho, lovit de fotbaliștii de la Manchester City cu sticle cu lapte și apa. ”The Special One” nu a suportat bucuria excesiva a ”cetațenilor”, dupa victoria obținuta, duminica, impotriva lui Manchester United, pe Old Trafford, scor 2-1. Managerul lui Manchester United a dat buzna in vestiarul oaspeților pentru…

- Manchester Ciry s-a impus pe terenul rivalei Manchester United, scor 2-1, si s-a distantat la 11 puncte in fruntea clasamentului din Premier League. La finalul meciului de pe “Old Trafford” a avut loc o incaierare generala.

- Formatia Manchester City a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Manchester United, in ultimul meci al etapei a XVI-a a campionatului Angliei.Golurile invingatorilor au fost marcate de David Silva ’43 si Otamendi ’54. Pentru United a inscris Rashford, in minutul 45+2, anunța…

- Manchester City s-a impus pe teren celor de la Manchester United, 2-1, și s-a distanțat la 11 puncte in fruntea clasamentului din Premier League. Jose Mourinho, managerul lui Manchester United le-a cerut adversarilor, pe un ton ridicat, sa dea muzica mai incet in vestiar: "Aratați puțin respect și cand…

- Manchester United și Manchester City se dueleaza in derby-ul etapei cu numarul 16 din Premier League. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 2. liveSCORE de la 18:30 Man. United - Man. City Manchester United are un moral bun dupa victoria…

- Pentru prima oara in istoria celei mai importante competiții intercluburi de fotbal din Europa, Liga Campionilor, cinci echipe dintr-o singura țara, Anglia, s-au calificat in optimile de finala: Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham, toate din postura de caștigatoare ale grupelor.…

- Cinci echipe din Anglia au obtinut calificarea in optimile de finala ale editiei 2017/2018 a Ligii Campionilor, faza in care Spania va fi reprezentata de trei formatii, iar Italia de doua. Echipele calificate in optimi, in functie de tari, sunt urmatoarele:Anglia: Chelsea Londra, Manchester…