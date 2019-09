Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate in Registrul electoral, pentru alegerile prezidentiale, va fi extins pana la 15 septembrie. "Vom adopta masuri pentru…

- Românii din strainatate mai au doar câteva zile pâna se mai pot înscrie pentru votul la alegerile prezidențiale. Premierul Viorica Dancila a anunțat ca înscrierea se prelungește pâna la 15 septembrie.

- Romanii din strainatate nu se mai pot inscrie la votul electronic pentru alegerile prezidentiale decat astazi. Astfel, pentru votul prin corespondenta erau la pranz, 31.716 de cereri, iar pentru votul in sectii sunt 29.937, potrivit site-ului www.votstrainatate.ro.

- UPDATE Nici 5% din romanii din Diaspora nu s-au inscris la votul pentru alegerile prezidențiale. Știre inițiala Miercuri este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra pe www.votstrainatate.ro. Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile…

- Astazi este ultima zi de inscriere a romanilor din strainatate la votul pentru alegerile prezidentiale. Pentru votul prin corespondenta sunt, pana la momentul transmiterii acestei stiri,...

- Marti 23 iulie, Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se reorganizeaza votul pentru alegerile prezidentiale, de parca acestea ar fi de anvergura alegerilor presedintelui Statelor Unite sau ale Rusiei. S-a stabilit ca in Diaspora votul va fi extins pe durata a trei zile consecutive,…

- Potrivit datelor disponibile pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), de la momentul inceperii inregistrarilor pe portalul www.votstrainatate.ro, si anume duminica, ora 12.00, si pana in prezent, s-au inscris peste 1.500 de alegatori romani. Dintre cele doua variante disponibile - vot prin…

- Romanii din Diaspora se pot inscrie online, de duminica, pentru a vota prin corespondența la alegerile prezidențiale din Romania, de la finalul acestui an.Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca platforma www.votstrainatate.ro este functionala de la ora 12, iar romanii vor putea solicita formularele…