Diaspora tot la cozi va sta pentru a vota. AEP: Doar 20% dintre românii din străinătate s-au înregistrat pentru prezidențiale Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca aproape 80.000 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezinta aproximativ 20 % din numarul romanilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. AEP precizeaza ca romanii din strainatate au avut inițial la dispoziție 46 de zile pentru a se preinregistra The post Diaspora tot la cozi va sta pentru a vota. AEP: Doar 20% dintre romanii din strainatate s-au inregistrat pentru prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

