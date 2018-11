Diaspora, revoluție 1 decembrie. Enache: Se descalifică ”Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula și se propaga in mediul online. In același timp, ne manifestam convingerea ca cetațenii nu vor raspunde acestor provocari care se propaga in mediul virtual. Nu excludem, insa, posibilitatea riscului ca o minoritate, anumite grupuri de persoane sa aleaga sa se exprime in acest mod. Este o opțiune personala, prin care se descalifica, din punctul nostru de vedere, ca oameni, ca cetațeni. Acești militari poarta drapelul Romaniei De ce spun asta? Militarii care fac parte din grupul de defilare depun eforturi foarte mari, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

