Diaspora din Spania si targovetii cu statut diplomatic Nu e prima data cand scriu despre targovetii cu statut diplomatic din ambasadele si consulatele Romaniei. Acum, evenimentele se afla intr-o ebulitie sociala care poate depasi chiar si tensiunile electorale din 2014 sau 2016. Intr-o localitate andaluza, Pedrera (5000 de locuitori), trei blondalai rrromanezi s-au certat cu niste spanioli, in trafic.

- Unul din cei mai temuti mafioti de la noi, proxenetul Ioan Clamparu, nu a reusit sa convinga magistratii ca merita o viata mai buna dupa gratii. Mai exact, ”Cap de Porc”, cum este cunoscut in lumea interlopa Clamparu, solicitase un regim de detentie mai relaxat. Insa magistratii i-au respins irevocabil…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Sevilla, a urmarit indeaproape evenimentele desfasurate in localitatea Pedrera, provincia Sevilla, inca de la declansarea acestora, si mentioneaza ca, de la inceputul tensiunilor, in 6 ianuarie,…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Revolta și dezgust in intreaga Europa dupa ce un primar din Spania a spus ca i-ar placea sa-i vada pe romani impușcați. Totul a pornit de la un incident in trafic, care a avut loc in localitatea spaniola Pedrera.&n...

- FC Dinamo Bucuresti a anunta transferul mijlocasului spaniol Aitor Rueda Monroy la clubul din Stefan cel Mare.Nascut pe 18 octombrie 1987, in Spania, Aitor Rueda Monroy si-a inceput cariera la academia de juniori a clubului Atletico Madrid si a mai evoluat pentru UD Logrones, Ceahlaul Piatra…

- Un val de altercatii incepute sambata in orasul spaniol Pedrera intre localnici si cetateni romani, dupa un accident rutier urmat de o agresiune ai carei autori au fost romani, s-a transformat intr-o disputa politica dupa ce primarul localitatii, in incercarea de a-i linisti pe spanioli, le-a spus…

- Primarul din la Pedrera, Spania care a facut atacul la adresa romanilor din localitate este nemulțumit de modul in care cetațenii romani s-au comportat dupa ce ar fi produs un accident rutier. Edilul Antonio Nogales a afirmat ca i-ar „placea sa vad niste oameni impuscati”.

- Un primar din Spania, atac la adresa romanilor. Partidul Socialist din Spania a cerut demisia edilului din Pedrera in urma declarațiilor „iresponsabile” cu privire la disputele dintre localnici și mai mulți cetațeni romani. Primarul Antonio Nogales a spus ca i-ar „placea sa vad niste oameni impuscati”.…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se deplaseaza de urgenta in Sevillia, pentru a fi aproape de comunitatea numeroasa de romani din teritoriu, avand in vedere complexitatea cazului incidentului petrecut in localitatea Pedrera, din Spania, impactul acestuia si efectele asupra…

- Unui primar spaniol i se cere demisia dupa declaratiile despre romanii implicati in scandalul din Pedrera."Si mie mi-ar placea sa vad niste oameni impuscati", a afirmat acesta in public. Saptamana trecuta, a avut loc un accident rutier in localitatea Pedrera, situata in provincia Sevilla,…

- Unui primar din localitatea Pedrera (Spania) i se cere demisia dupa ce a facut declarații șocante. În localitate a avut loc, saptamâna trecuta, un accident rutier în care au fost implicati mai multi români. Acestia au lovit în mod repetat…

- Partidul Socialist din Spania (PSOE) a cerut demisia primarului localitatii Pedrera, Antonio Nogales, dupa declaratiile ”iresponsabile” ale acestuia facute dupa disputele care au aparut intre locuitorii din Pedrera si mai multi cetateni romani, relateaza El Pais.

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Marți, 7 noiembrie, deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, a participat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, la dezbaterea cu tema ”Diaspora româneasca în Uniunea Europeana”, organizata…

- Proiectul Start Up 4 Diaspora are ca obiectiv promovarea si dezvoltarea antreprenoriatului in randul romanilor din strainatate, prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbana din regiunile nord-est, sud-est si sud-Muntenia din Romania. Programul se va desfasura…

- Camera de Comert a Romaniei in Italia solicita, printr-o scrisoare deschisa, retragerea atasatilor economici romani din Italia, "pentru subminarea economiei Romaniei prin neimplicare". "Camera de Comert a Romaniei in Italia (CCIRO Italia) a avut ca scop, inca de la infiintare, promovarea intereselor…

- Diaspora romaneasca din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare științifica realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene. Acesta se concentreaza pe drumurile bistrițenilor spre Roquetas de Mar și al dambovițenilor spre Castello de la Plana.

- Diaspora romaneasca din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea mai complexa cercetare științifica realizata la nivelul UE ii vizezaa pe romanii din Spania. Specialiștii spun ca rezultatele ce vor fi obținute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii științifice,…

- Diaspora romaneasca din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare științifica realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene (UE). Post-ul Guvernul Spaniei finanțeaza un studiu despre diaspora romaneasca, care se va realiza in Dambovița și Bistrița Nasaud apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Iata raspunsul unui expert cu privire la tema lansata de DCNews, de exploatare a situației din Catalonia pentru atragerea romanilor plecați in strainatate spre Romania: Inradacinarea apropierii diasporei și reorientarii migrației trebuie facuta insa cu atenție, reflexivitate: 1.…

- "In calitate de deputat al romanilor din Diaspora și rezident in Spania, provincia Cataluna, am avertizat Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, pentru a acorda o atenție deosebita situației din aceasta provincie in care sunt aproape 400.000 de romani și de a…

