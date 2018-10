Diaspora a trimis n Republica Moldova aproape un miliard de dolari n 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Republicii Moldova care muncesc in strainatate au trimis in tara aproape un miliard de dolari in primele trei trimestre din 2018, a anuntat vineri Banca Nationala a Moldovei (BNM). Potrivit datelor BNM preluate de Xinhua, transferurile nete de bani ale persoanelor fizice au depasit…

- Noul ambasador al SUA Dereck J. Hogan a sosit astazi la Chișinau impreuna cu familia. Diplomatul a transmis un mesaj video in care s-a prezentat poporului Moldovei in calitate de al noualea Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova.„In calitate de ambasador SUA eu respect…

- Un nou record istoric pentru Banca Nationala a Moldovei. Rezervele valutare au trecut de trei miliarde de dolari, cu peste zece milioane de dolari mai mult fata de luna iulie, cand a fost stabilit precedentul record.

- CHIȘINAU, 16 sept — Sputnik. Experții Ministerului Economiei și Infrastructurii au comentat situația creata pe piața valutara din țara. Concluzia ultimului raport privind situați asocial-economica din Republica Moldova, conform datelor disponibile la 31 august 2018, este ca se pastreaza…

- Președintele Dodon „nu știe” ca Statul Moldova a „disparut” în 1859 iar în 2019, românii vor sarbatori 160 de la „Mica Unire”. Republica Moldova nu are cum sa fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) anunța preselecția specialiștilor în grafica și design, care vor putea executa conceptele grafice ale monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative emise de banca centrala. Candidații aleși vor fi incluși în Lista specialiștilor din domeniul designului…

- CHIȘINAU, 31 iul — Sputnik. Transferurile banești în favoarea persoanelor fizice au depașit 640 de milioane de dolari în prima jumatate a acestui an. © Sputnik / Мирослав РотарьBanca Naționala a explicat ce se intampla cu prețurile in Moldova Volumul transferurilor banești…