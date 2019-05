Diario De Noticias: Un nou mare joc în Asia Centrală: UE versus ruși versus chinezi Cu patru milioane de kilometri patrați, Asia Centrala ex-sovietica aproape echivaleaza cu teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, ar fi de asteptat ca noul acord de parteneriat între cele cinci țari din regiune și cele 28 de state membre ale UE, care va fi ratificat la Biskek (Kîrgîzstan) pe 7 iulie, sa reprezinte un torent de oportunitați pentru ambele parți. Nu este sigur ca asa va fi, deoarece cele cinci țari din Asia Centrala sunt atrase de alți poli de putere, cum ar fi Rusia, cu care au o relație istorica foarte puternica, și din ce în ce mai mult de China, al carei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana, sustinuta de Rusia, a lansat o ofensiva terestra in aceasta saptamana contra flancului sudic al unei zone rebele formata din provincia Idlib si parti ale provinciilor vecine.Ministrul Hulusi Akar a spus ca fortele siriene ar trebui sa revina in teritoriile convenite in acordul…

- Președintele rus a promulgat miercuri o lege controversata care urmarește sa creeze în Rusia un “internet suveran” izolat de marile servere mondiale. Detractorii sai denunța un mijloc de întarire a controlului autoritaților asupra netului, potrivit Le Temps, citat de Rador.Vladimir…

- Rusia va acorda cetațenie rusa pentru toți locuitorii Ucrainei, nu numai pentru cele doua republici separatiste unde decizia de simplificare a acordarii acesteia este deja in vigoare. Președintele Vladimir Putin a facut aceasta declarație sambata, la Beijing, la cateva zile dupa ce a anunțat acordarea…

- PERSONALITATE… Deschidem o serie de articole despre vasluienii care au marcat istoria acestor meleaguri. Astazi va prezentam povestea carturarului Nicolae Milescu Spatarul, traducator, calator, geograf si diplomat roman, activ atat in Moldova, cat si in Rusia. Dan Ravaru In mod surprinzator pentru secolele…

- La finalul lunii martie, soprana de origine ieșeana Elena Mosuc a reusit extraordinara perfomanta de a castiga “Oscar della Lirica”, cea mai prestigioasa distinctie internationala a muzicii de opera, echivalentul muzical al Premiilor Oscar pentru cinematografie. Astfel, Elena Mosuc a devenit cea mai…

- Kazahstanul si-a redenumit capitala Astana in Nur-sultan, sambata, in onoarea liderului veteran Nursultan Nazarbaiev, care a demisionat din functie saptamana trecuta, dupa aproape 30 de ani la putere, scrie Reuters.

- Parlamentul Kazahstanului a aprobat redenumirea capitalei din Astana in „Nursultan”, scrie RIA Novosti, citat de realitatea.netDeputații au votat, in doua lecturi, un amendament al Constituției privind redenumirea capitalei in cinstea primul președinte, Nursultan Nazarbaiev.

- Într-o ancheta publicata în doua parți, saptamânalul italian "L'Espresso" îl acuza pe vicepreședintele Consiliului Italian și ministru de Interne ca ar fi negociat o finanțare pentru partidul sau cu oameni legați de puterea rusa, potrivit Rador.Pe coperta…