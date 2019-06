Nu știu daca ideile pornesc și dintr-o joaca intr-un studio… Nu știu daca viața se transforma, deseori, in aparența… Imi amintesc, vag, de reacțiile mele pe cand implinisem 21 de ani… Cred, pe mai departe, ca tinerețea este bogata și variata in nuanțe, expresiva, dar și ușor disperata in a o rupe cu orice trecut… Intr-un cadru general al respingerii, unde pare „fireasca” ruptura de imaginea pe care o are copilul despre parinții sai [1] , Diana Stoica, studenta in anul III la Facultatea de „Jurnalism și Științe ale Comunicarii” din Chișinau [2] , nu ezita sa marturiseasca: „Mama mea radiaza de…