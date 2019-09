Audierile in dosarul deschis in cazul conflictului petrecut duminica seara in Piata Constitutiei vor continua pe tot parcursul zilei de luni, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. "Sunt mai multe declaratii care urmeaza sa fie luate. S-au audiat persoane pe parcursul noptii, sunt audieri si in acest moment, iar audierile vor continua pe parcursul intregii zile. La acest moment vorbim doar de audieri, in momentul in care se va lua o masura veti fi anuntati. (...) Nu putem sa transmitem o frantura de informatie", a precizat Diana Sarca, intr-o declaratie de presa. Potrivit…