Diana Sar, despre cel mai greu moment din serialul „VLAD“ Actrița Diana Sar a povestit pentru Unica.ro care a fost cel mai greu moment pentru ea in timpul filmarilor la „VLAD“. Vezi clipul video! „Cel mai greu a fost cand s-au terminat filmarile. Am filmat 6 luni pentru VLAD. Apoi, cand am reintrat in ritmul normal al vietii mele, mi-era dor de colegi. Mi-era dor de ritmul de filmat“, spune actrița. „S-a filmat in fiecare zi. Personajul meu a fost unul cheie, dar nu a avut atatea zile de filmare ca ceilalti. Au fost luni in care am filmat 20 de zile. Si zile in care am filmat 5 zile.“ Foto: PR Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul-amfibie a iesit la proteste in Piata Victoriei! Personajul principal din filmul "Shape of Water" si-a spus nemultumirile in exclusivitate pentru Antena 1. Pe scena a urcat si reporterul Mirela Voicu.

- Actorii Paul Ipate și Jojo au parasit emisiunea Asia Express, din cauza problemelor de sanatate ale lui Paul. Ipate a povestit pentru Unica.ro care a fost cel mai intens moment pe care l-au trait pe parcursul saptamanilor din cadrul competiției. Reporter: Care a fost cel mai intens moment pentru voi…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, initiatorul protestului ”Romania vreau autostrazi”, a declarat, vineri, la inaugurarea simbolica primului metru de autostrada din Moldova, construit simbolic din banii proprii, ca il va dona unui ONG.Afaceristul spune ca nu a trait niciodata un asemenea moment…

- Un astfel de accident vascular cerebral poate fi provocat de un cheag care blocheaza circulația sangvina intr-o anumita regiune a creierului și este mai des intalnit in randul persoanelor mai in varsta. Printre cauzele producerii unui astfel de accident cerebral se numara hipertensiunea arteriala,…

- Un filmuleț in care Vlad Gherman iși lovește iubita, pe Cristina Ciobanașu, a creat o adevarata isterie in randul fanilor, unii dintre ei reacționand dur. Cei doi se aflau la repetiții, in vila in care se filmeaza 'Fructul Oprit'. Cristina și Vlad sunt impreuna de aproape 7 ani și se iubesc nespus.…

- Jan-Michael Vincent, cunoscut pentru rolul din Airwolf, a murit. Actorul a murit luna trecuta, la 10 februarie, dupa ce a fost internat intr-un spital din Carolina de Nord. Avea 74 de ani.TMZ , care a obținut certificatul de deces, arata ca nu a fost efectuata autopsia și ca a fost incinerat.…

- Personajul interpretat de Jussie Smollett in serialul ''Empire'', Jamal Lyon, a fost eliminat din scenariul ultimelor doua episoade din acest sezon ale dramei produse de Fox, dupa ce actorul a devenit subiectul unei anchete judiciare si este acuzat de politie ca si-ar inscenat un atac…

- O mașina Tesla cu pilot automat a reușit sa evite un accident groaznic in ultimul moment. Camera de filmat instalata la bordul autoturismului a filmat totul. Autoturismul Tesla Model 3 se afla intr-o...