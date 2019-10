Turneul cu sase date al cantaretei americane va urma dupa aparitia sa, anul viitor, la Glastonbury, la sectiunea de duminica dupa-amiaza a festivalului dedicata "Legendelor", citeaza Agerpres.

In cadrul "Top of the World Tour: A Diamond Diana Music Celebration", artista va concerta la Leeds pe First Direct Arena pe 30 iunie si la Londra pe O2 Arena pe 8 iulie.

Ross, in varsta de 75 de ani, a vizitat ultima data Marea Britanie in timpul turneului ei european "I Love You Tour", care a avut loc intre 2006 si 2008.

Alaturi de Dusty Springfield, Aretha Franklin, Martha Reeves…