- Flavia Mihașan a nascut in urma cu trei saptamani, insa corpul ei s-a refacut spectaculos și se poate lauta cu un abdomen plat, obținut intr-un timp record. Flavia Mihasan a fost tot timpul intr-o forma fizica de invidiat si nu a acumulat foarte multe kilograme in timpul celor noua luni de sarcina,…

- Dupa ce Alex Bodi a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde au lamurit situația. Aceștia sunt inca impreuna și au dezvaluit amanunte uimitoare din relația lor. „E foarte gelos. Dar,…

- Eusebiu a petrecut 3 ore la testimonial, in ediția de luni seara, timp in care a descris o alta fața a Teodorei. In urma imaginilor pe care le-a primit cu femeia de la Minitel, Eusebiu s-a declarat victima acesteia. Barbatul a lansat o acuzație grava la adresa ei și anume motivul pentru care, crede…

- Actorul Vladimir Draghia iși aniverseaza fetița, Zora. Cu aceasta ocazie, el a transmis un mesaj emoționant in mediul virtual. Vladimir Draghia este topit dupa fetița sa, care azi iși aniverseaza ziua de naștere. "Ce sa-ți zic de ziua ta? Sper sa am mereu taria sa te las sa faci tot ce vrei. Doar sa…

- Ionatan Bitea a murit zilele trecute, cu doar cateva zile inainte sa implineasca 19 ani, la o zi dupa ce a susținut ultima proba a examenului de Bac. Tanarul premiant de la Liceul Teoretic "Aurel Lazar" din Oradea, a luat nota 9.25 la Bacalaureat. Acesta, care terminase Filologia, a luat 9,1 la proba…

- Polițistul de 45 de ani se afla in timpul liber cand a a depistat mai multi minori care furau lucerna de pe un teren agricol deținut de el, langa satul Valea Mare. Minorii au fugit, dar, in timp ce se intorcea spre casa, pe drumul public din satul Valea Mare, polițistul și tatal lui au fost opriți in…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama s-au casatorit azi. Vedetele de televiziune au vrut ca evenimentul sa fie spectaculos și sa nu le lipseasca nimic. Florin Pastrama a transmis nunta live pe Facebook. La un moment dat, Pastrama a adus o cutie cu fluturi. Cand a ridicat capacul, insectele n-au avut nicio…

- Un copil de 12 ani a fost ranit grav, dupa ce s-a electrocutat, duminica, in timp ce se afla la pescuit, intr-o zona unde se practica si echitatie, intre localitatile Harman si Bod, din judetul Brasov. Potrivit Politiei Brasov, copilul de 12 ani s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit cu un vecin,…