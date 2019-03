Diana Mereu, RASCI: Piata de medicamente fara prescriptie, in crestere

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de produse OTC din Romania, care include medicamentele eliberate fara prescriptie medicala, a crescut cu 14,4%, anul trecut, situandu-se in scadere usoara fata de 2017, potrivit unui comunicat al RASCI – Asociatia romana a producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile a anuntat, vineri, ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 4,6% in luna ianuarie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, acesta fiind a cincea luna consecutiva de scadere a inmatricularilor,…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat vineri ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 4,6% in luna ianuarie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, acesta fiind a cincea luna consecutiva de scadere a inmatricularilor,…

- Pe fondul accentuarii discrepanțelor intre mediul urban și cel rural, piața imobiliara rezidențiala din Romania va funcționa cu doua viteze in acest an. Cererea de locuințe in marile orașe va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investițiile in construcția de blocuri, prețurile…

- Leonardo Badea a subliniat, in discursul sau, ca este o evoluție pozitiva pe piața asigurarilor in primele noua luni ale anului 2018 fața de aceeași perioada a anului 2017: ”In acest moment, avem o evoluție pozitiva, o creștere cu 2,1% pe primele noua luni ale anului 2018 fața de perioada similara…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS)."Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii, conform unui comunicat al BVB."Piata de capital din Romania a incheiat anul trecut in teritoriu negativ…

- „In primele 10 luni din 2018, volumul producției industriale a crescut cu 4% fața de aceeași perioada din 2017, s-a datorat in principal industriei prelucratoare, care a inregistrat o creștere de 4,9%. Aș remarca cifra de afaceri din industrie, care s-a majorat cu 12,9%. Romania continua sa caștige…