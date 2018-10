Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Adrian Enache e studenta la Facultatea de Drept, iar in paralel, canta la diverse evenimente, in special la nunți. Diana spune ca-i plac procesele, chiar se vede notar sau avocat, iar soluția de a impaca o cariera in avocatura cu una de interpreta a gasit-o fara prea multa bataie de cap. La…

- Alexandra Buburuzan, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica populara din zona Bistritei Nasaud, a vorbit despre cel mai dificil moment din viata ei. Indragita artista a fost la un pas sa renunte la cariera muzicala pentru… un barbat. In urma cu cativa ani, cantareata voia sa spuna pas carierei…

- Astazi, incepand cu ora 13:30, o parte dintre actorii din „Triplu Sec” vin la „Interviurile Libertatea”. Andrei Cojanu și Andrei V Ciopec ne vor povestit atat despre rolurile pe care le interpreteaza in serialul romanesc de comedie, cat și despre viețile lor personale. Din aceasta toamna, PRO TV propune…

- Kanan Ali, agresorul fiicei lui Adrian Enache, a fost eliberat. A executat patru ani de detenție, iar, recent, a scapat de inchisoare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. (Super oferta de angajare) Diana Enache a trecut printr-un eveniment care se putea…

- Indragitul actor Cuzin Toma, sau mai bine-zis, Firicel din serialul tv „Las Fierbinți” a fost exclus din asociația CREDIDAM. Scandalul a pornit de la faptul ca a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si care…

- Florin Piersic trece printr-o dramE cumplitE, iar indrEgitul actor nu a mai putut sE ascundE cat de mult a fost marcat de aceasta. Aflat la priveghiul prietenului sEu, Dumitru Farca", Florin Piersic a fEcut mi"te mErturisiri cutremurEtoare.