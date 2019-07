Stiri pe aceeasi tema

- Este plina vara, iar Diana Dumitrescu este insarcinata in ultimul trimestru. Pentru multe femei, acest lucru ar fi o problema, insa blondina nu-și face deloc griji in privința burticii rotunjoare și chiar se mandrește cu silueta de graviduța, la plaja sau la piscina!

- Mai are putin si naste, dar nu renunta la activitate! Pentru asta are ajutoare. Diana Dumitrescu a fost surprinsa in plina strada in timp ce-i dirija pe cei care o ajutau cu diferite lucruri.

- Peste doua luni, Diana Dumitrescu va deveni mama pentru prima oara. Actrița a spus pas tuturor proiectelor și iși dedica majoritatea timpului ei și bebelușului nenascut. „Mai am doua luni pana nasc. Pana vine baietelul pe lume, citesc si ma uit la filme, am o viata de gravida linistita. Ma bucur ca…

- Diana Dumitrescu radiaza de fericire de cand a aflat ca urmeaza sa fie mamica pentru prima data. Dar cu toate acestea, vedeta a trebuit sa renunte la multe lucruri, din cauza starii in care se afla.

- Ingrasa sau nu fructele? Este intrebarea aflata pe buzele multor romani care vor sa țina o dieta sau care pur și simplu sunt atenți cu alimentația lor și evita mancarurile care risca sa ii ingrașe.Fructele nu ingrașa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuți cu frustrari, astfel…

- Diana Dumitrescu radiaza de fericire de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima oara. Blondina așteapta cu sufletul la gura sa iși cunoasca bebelușul, iar momentul este din ce in ce mai aproape.

- Deea și Dinu Maxer vor fi, din nou, parinți! Vedeta urmeaza sa fie mama, pentru a doua oara si, la 4 luni de sarcina, observa diferente fata de prima, pe care a avut-o cu micutul Andreas.