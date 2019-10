Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atatea despartiri si divorturi din showbiz, in sfarsit, acum venim cu o veste frumoasa, care ii va bucura enorm pe fanii unei cunoscute vedete de la noi. A disparut din lumina reflectoarelor, insa noi am aflat totul despre ea si va spunem, pentru inceput, doar atat. Traieste cea mai frumoasa perioada…

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Diana Dumitrescu a nascut in mare secret, in urma cu cateva zile. Vedeta a facut anunțul abia acum, in mediul online. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima oara in urma cu cateva zile. Aceasta a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Carol Anton. Vedeta a anunțat vestea pe contul sau…

- Mihaela Radulescu a dat detalii din relația pe care o are cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner. Vedeta a dezvaluit, pentru protv.ro, ca a avut o singura vacanța in cinci ani de relație cu Felix Baumgartner. „O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De 5 ani, de cand suntem impreuna,…

- La o luna și jumatate dupa moartea actriței mexicane Edith Gonzalez s-a aflat in custodia cui va ramane fiica acesteia, Constanza. Dupa moartea actriței de telenovele au existat numeroase zvoinuri in ceea ce privește custodia fiicei sale. S-a spus ca aceasta ar putea ramane in grija partenerului de…

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in finala Wimbledon, cel mai important turneu de grand slam. Simona Halep s-a impus in fața jucatoarei Elina Svitolina cu 6-1 in primul set, iar in al doilea set cu scorul de 6-3.

- Clipul ii surprinde pe cei patru britanici, doi americani, un australian si un indian in timp ce escaladeaza incet un varf, pe o vreme insorita, relateaza BBC NEWS. Alpinistii intentionau sa cucereasca al doilea cel mai inalt varf din India, Nanda Devi, dar pe de 26 mai s-a pierdut contactul cu ei.…